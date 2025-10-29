Courmayeur celebra il Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Martedì 4 novembre 2025, cerimonia al Giardino della Memoria con deposizione della corona e discorsi ufficiali.

Come ogni anno, il Comune di Courmayeur celebra il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, martedì 4 novembre 2025. Il ritrovo è fissato alle ore 11 presso il Monumento ai Caduti nel Giardino della Memoria, accanto al Municipio. La cerimonia prevede la deposizione di una corona d’alloro, la benedizione e i discorsi ufficiali in ricordo di coloro che hanno sacrificato la vita per la Patria.

Il 4 novembre rappresenta un momento di memoria e gratitudine collettiva, occasione per rinnovare i valori di unità, libertà e solidarietà che fondano la Repubblica. La cittadinanza è invitata a partecipare.