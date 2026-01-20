Courmayeur: Stop a fiamme e fuochi dopo la tragedia di Crans-Montana

- Advertisement -

A seguito della tragica frana di Crans-Montana, un evento che ha inequivocabilmente posto la sicurezza al centro della riflessione pubblica e ha imposto una revisione urgente delle pratiche di prevenzione, il Comune di Courmayeur ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente che limita drasticamente l’uso di fiamme libere e articoli pirotecnici all’interno di strutture pubbliche e private ad uso pubblico.

L’ordinanza, firmata dal sindaco Roberto Rota, risponde a una necessità impellente: contrastare un comportamento diffuso, sebbene spesso inteso come elemento di vivacità e festosità, che però rappresenta un rischio concreto per l’incolumità di persone e beni.

L’uso di candele, lanterne votive, fuochi d’artificio e simili dispositivi, particolarmente frequente durante eventi celebrativi e serate a tema, costituisce una potenziale fonte di innesco di incendi e di gravi incidenti.

La fragilità delle strutture, l’affollamento di persone e la presenza di materiali infiammabili in ambienti chiusi amplificano esponenzialmente il rischio legato a queste pratiche.

L’ordinanza, pertanto, si pone come misura precauzionale volta a mitigare tale rischio, ispirandosi a un principio di responsabilità collettiva e di tutela della sicurezza di tutti i cittadini e dei visitatori.

Il provvedimento non si limita a proibire l’utilizzo di tali oggetti, ma mira a promuovere una cultura della prevenzione, incoraggiando l’adozione di alternative più sicure per creare atmosfere accoglienti e festose.

Si auspira, infatti, che gestori di locali, organizzatori di eventi e singoli cittadini prendano coscienza della gravità dei rischi connessi all’uso di fiamme libere e articoli pirotecnici, contribuendo attivamente alla creazione di un ambiente più sicuro e responsabile.

L’ordinanza rappresenta un primo passo verso una riflessione più ampia sulle pratiche di sicurezza adottate in ambito pubblico e privato, con l’obiettivo di prevenire eventi tragici e di garantire la salvaguardia della vita umana e del patrimonio ambientale e culturale di Courmayeur, una località turistica che deve tutelare la sua immagine e la sicurezza dei suoi visitatori.

L’evento di Crans-Montana ha agito da catalizzatore, stimolando un cambio di paradigma nella gestione del rischio e nella promozione di comportamenti più prudenti e consapevoli.