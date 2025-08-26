Cout escluso, Lega Aosta tra controlli e riflessioni sulla Severino

La composizione della lista del Carroccio in Valle d’Aosta per le imminenti elezioni regionali del 28 settembre si è ridotta a 34 nomi, a seguito dell’esclusione di Piersandro Cout, imprenditore agricolo di 56 anni, disposta dall’Ufficio Elettorale Regionale.

La decisione, maturata in applicazione della legge Severino, solleva interrogativi e alimenta un dibattito sulla responsabilità dei partiti nel controllo dei requisiti dei propri candidati.

La segretaria regionale della Lega Vallée d’Aosta, Marialice Boldi, ha espresso rammarico per l’esclusione, sottolineando la difficoltà, per un partito, di garantire a priori la piena conformità di ogni candidato alle normative vigenti.

Il controllo dei requisiti, pur essendo un onere legale, si presenta come una sfida complessa, soprattutto in una fase di presentazione di candidature caratterizzata da tempistiche ristrette e necessità di rapidità.

La dichiarazione di Boldi rivela una consapevolezza delle limitazioni operative che gravano sui partiti.

La verifica preventiva del casellario giudiziale, ad esempio, è stata definita da Boldi come misura che verrà implementata in futuro, indicando una revisione delle procedure interne volte a rafforzare i controlli e a mitigare il rischio di future esclusioni.

Questa decisione sottolinea la volontà del partito di assumersi una maggiore responsabilità nel processo di selezione dei propri rappresentanti, riconoscendo l’importanza di una due diligence più approfondita.

L’incidente solleva, inoltre, una questione più ampia relativa alla legge Severino e al suo impatto sulla partecipazione politica.

Se da un lato la norma mira a garantire l’integrità del sistema elettorale e a prevenire l’accesso di figure compromesse alla carica pubblica, dall’altro lato può generare rigidità e inasprire le condizioni di accesso alla politica, potenzialmente limitando la diversità delle voci e delle esperienze rappresentate.

L’episodio evidenzia la necessità di un equilibrio tra il rigore nella verifica dei requisiti e la possibilità per candidati con precedenti non particolarmente gravi di poter comunque partecipare al dibattito pubblico e presentarsi alle elezioni.

La Lega Vallée d’Aosta, con la promessa di introdurre controlli più stringenti, si pone di fronte alla sfida di bilanciare l’imperativo della legalità con il diritto di candidarsi e contribuire alla vita politica regionale.

L’evento potrebbe innescare una riflessione più ampia tra le forze politiche regionali sull’interpretazione e l’applicazione della legge Severino e sulla responsabilità collettiva nel garantire un processo elettorale trasparente e inclusivo.