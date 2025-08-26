Crisi a Oyace: Elezioni a rischio, il comune sull’orlo del commissariamento.

La piccola comunità di Oyace, incastonata nell’imponente paesaggio della Valpelline, si trova sull’orlo di una crisi istituzionale che rischia di compromettere la continuità amministrativa del comune.

La prospettiva di un commissariamento, un evento traumatico per un territorio così fragile e legato alle sue radici, aleggia a seguito di una contestazione formale sollevata nei confronti dell’unica lista candidata alle elezioni del 28 settembre.

La sindaca uscente, Stefania Clos, che aspirava a un secondo mandato con Angelo Favre come suo vice, si ritrova ad affrontare un ostacolo apparentemente tecnico ma potenzialmente devastante.

La questione ruota attorno all’assenza del contrassegno fisico su due moduli di presentazione della lista, un dettaglio apparentemente marginale che, secondo la commissione elettorale, costituirebbe un “vizio insanabile”, compromettendo l’ammissibilità della lista stessa.

La sindaca Clos, pur esprimendo rammarico per la situazione, ha reagito con tempestività, intraprendendo una battaglia legale per tutelare la sua candidatura e, soprattutto, il diritto dei suoi collaboratori e sostenitori a partecipare al processo democratico.

L’affidamento a un esperto legale di Torino, specializzato in diritto elettorale, testimonia la gravità percepita della situazione e l’intenzione di contestare la decisione della commissione elettorale.

La presentazione di un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) rappresenta ora l’ultima speranza per evitare l’interruzione dell’amministrazione comunale.

La vicenda solleva interrogativi complessi sulla rigidità delle procedure elettorali e sul loro impatto sulla partecipazione democratica, soprattutto in piccoli comuni dove le dinamiche sociali e politiche sono spesso intricate e i margini di errore minimi.

L’utilizzo di supporti digitali, come la chiavetta USB, per la presentazione della documentazione, sebbene in linea con le moderne prassi amministrative, sembra aver contribuito a generare l’equivoco, evidenziando la necessità di chiarezza e precisione nell’applicazione delle normative elettorali.

La sindaca Clos, pur non essendo stata presente al momento della presentazione della documentazione, confida che una revisione più attenta del verbale redatto dal segretario comunale e dai rappresentanti della lista possa rivelare elementi a suo favore.

La documentazione presentata, a suo dire, era completa e dettagliata, suggerendo la possibilità di un errore interpretativo o di una svista nella verifica formale.

Al di là dell’esito del ricorso, la vicenda di Oyace offre una riflessione sulla delicatezza dei processi democratici e sulla necessità di un equilibrio tra rigore formale e tutela della volontà popolare, soprattutto in contesti locali dove la continuità amministrativa e la partecipazione dei cittadini rappresentano fattori cruciali per lo sviluppo e il benessere della comunità.

La vicenda ha inevitabilmente creato una situazione di incertezza e apprensione tra i residenti, che attendono con ansia una risoluzione che possa garantire la stabilità istituzionale del loro comune.