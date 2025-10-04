Diventa Volontario: Scopri il Valore dell’Impegno Civico

Il Comitato di Aosta della Croce Rossa Italiana invita la comunità a scoprire il significato profondo dell’impegno civico e umanitario, rifiutando l’idea che l’azione positiva debba necessariamente provenire da figure straordinarie.

La nuova campagna promozionale si rivolge a chiunque desideri contribuire attivamente al benessere collettivo, offrendo un percorso strutturato per entrare a far parte di una rete di volontari dedicati.

L’opportunità inizia con una serata informativa, giovedì 9 ottobre alle 20:30 presso l’Institut Agricole Régional, un momento aperto a tutti, senza costi né impegni, per comprendere la portata del movimento e il valore della collaborazione.

Il corso di accesso vero e proprio prenderà poi il via giovedì 16 ottobre, sempre presso lo Iar, con lezioni serali programmate su una cadenza bisettimanale.

Il percorso formativo, accessibile a persone di età superiore ai 14 anni, prevede un carico di 20 ore, distribuite in moduli che spaziano dalla comprensione delle radici storiche del movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa – un patrimonio di solidarietà nato per alleviare le sofferenze causate dai conflitti – fino all’approfondimento del Diritto Internazionale Umanitario (DUI), un insieme di norme giuridiche che tutelano le persone in situazioni di guerra e di emergenza.

Particolare attenzione sarà dedicata alle tecniche di manovre salvavita e primo soccorso, competenze fondamentali per rispondere efficacemente a situazioni di pericolo.

Il superamento di un test finale rappresenta il passaggio cruciale per l’ammissione ufficiale all’associazione, aprendo le porte a un percorso di crescita personale e professionale all’insegna dell’altruismo.

Una volta integrati nella squadra, i nuovi volontari affronteranno un periodo di tirocinio e orientamento, un momento di affiancamento e apprendimento sul campo che permetterà loro di individuare l’ambito di intervento più in linea con le proprie inclinazioni e attitudini.

Le opportunità sono molteplici: dall’assistenza sanitaria a bordo delle ambulanze, al soccorso in montagna sulle piste da sci, fino alla partecipazione attiva alle operazioni di Protezione Civile in situazioni di emergenza, senza dimenticare le iniziative di inclusione sociale e la promozione dei valori fondamentali del movimento.

Per candidarsi a questa esperienza trasformativa, è necessario completare la registrazione sulla piattaforma digitale ufficiale della Croce Rossa Italiana: Gaia Cri (https://gaia.

cri.it/), il punto di accesso privilegiato per intraprendere un viaggio alla scoperta del volontariato e del suo impatto positivo sulla comunità.

Unisciti a noi e scopri come anche le azioni più piccole possono fare la differenza.