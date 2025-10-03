Emergency: Un Cantuccio di Pace per Gaza.

In occasione della Giornata del Dono, Emergency lancia “Un Cantuccio di Pace”, un’iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi che vedrà l’associazione presente in Valle d’Aosta per offrire un gesto concreto di solidarietà al suo impetuoso lavoro medico nella Striscia di Gaza.

L’evento, concepito come un ponte tra l’Italia e un territorio martoriato dalla guerra, si propone di raccogliere risorse essenziali per supportare i team di Emergency impegnati a fornire cure salvavita in un contesto umanitario complesso.

I volontari saranno a disposizione del pubblico sabato 4 ottobre, dalle 9 alle 19, in Place des Franchises ad Aosta, e domenica 5 ottobre, dalle 10 alle 18, alla tradizionale Festa delle Mele, nell’area verde di Gressan.

Qui, i visitatori avranno l’opportunità di conoscere più da vicino l’azione di Emergency, interagire con i volontari e contribuire alla causa attraverso donazioni e acquisti di prodotti dedicati.

La scelta del “cantuccio” come simbolo dell’iniziativa non è casuale.

Questo piccolo biscotto, apparentemente semplice, racchiude in sé una storia affascinante e un messaggio profondo.

Nato come galletta di sostentamento per le legioni romane, un alimento essenziale per la sopravvivenza dei soldati in marcia, il cantuccio ha subito una trasformazione significativa nel corso dei secoli.

Sotto il mecenatismo dei Medici, si è nobilitato, arricchendosi di ingredienti pregiati come le mandorle, abbandonando la sua originaria funzione austera per diventare un raffinato dolce da fine pasto, simbolo di convivialità e di celebrazione.

Questa evoluzione storica del cantuccio, dalla galletta militare al biscotto festoso, incarna potentemente il desiderio umano di superare la violenza e la distruzione, di trasformare il dolore in speranza, di costruire ponti dove prima esistevano divisioni.

Il gesto di offrire un cantuccio, quindi, si eleva a simbolo di pace, di riconciliazione, di un futuro in cui la condivisione e la generosità prevalgano sulle brame di potere e di conflitto.

“Un Cantuccio di Pace” si propone di risvegliare la consapevolezza dell’importanza di un’azione umanitaria imparziale e indipendente, capace di portare soccorso a chi soffre, al di là di confini e ideologie.

L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla complessa situazione in Gaza, promuovendo un approccio basato sulla comprensione, l’empatia e il sostegno concreto alle popolazioni colpite dalla guerra.

È un invito a coltivare un pensiero critico e a partecipare attivamente alla costruzione di un mondo più giusto e pacifico.