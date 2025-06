Estate in Valle d’Aosta: Celebrazione dell’Artigianato

L’Estate Valorizza il Patrimonio Artigianale Valdostano: Un Calendario di Eventi tra Tradizione e InnovazioneLa Valle d’Aosta si appresta a celebrare il suo ricco patrimonio artigianale con un’estate ricca di eventi e iniziative, un vero e proprio viaggio nel cuore delle sue tradizioni e un’occasione per proiettarsi verso il futuro. L’ente L’artisana’, custode e promotore di questo inestimabile tesoro, ha presentato il calendario delle manifestazioni, inaugurando un nuovo punto vendita dedicato ai prodotti artigianali in Piazza Chanoux, un fulcro di promozione e accoglienza per residenti e visitatori.Il cuore pulsante di questa stagione sarà la 72/a edizione della Mostra Concorso, un evento storico che si terrà dal 19 al 27 luglio, affiancato dal Foire Festival, una vibrante vetrina serale che darà spazio agli artigiani e ai cori locali, in un connubio tra tradizione popolare e creatività contemporanea. Parallelamente, l’Atelier des Métiers, riservato agli operatori del settore, offrirà un’opportunità unica di networking e aggiornamento professionale, mentre OrsOff rappresenterà un’ulteriore espressione della vivacità artistica valdostana.Il 2 agosto sarà il giorno clou, con la 56/a edizione della Foire d’été, un evento di portata regionale che animerà le vie del capoluogo con centinaia di artigiani e migliaia di visitatori, creando un’atmosfera di festa e condivisione. Il manifesto ufficiale, realizzato dal grafico Pier Francesco Grizi, cattura l’essenza di questo patrimonio, rappresentando una composizione simbolica di oggetti iconici, come la coppa dell’amicizia, il tombolo delle Dentelles, una culla e una cornaille, disposti in un cerchio attorno a un sole che ricorda un rosone intagliato, evocando l’arte e la maestria delle mani artigiane.L’assessore alle attività produttive, Luigi Bertschy, sottolinea come l’artigianato valdostano costituisca una testimonianza tangibile dell’identità regionale, un legame profondo con il passato che si evolve costantemente. La recente legge regionale sull’artigianato di tradizione, approvata in primavera, mira a bilanciare l’innovazione con il rispetto delle radici, garantendo la tutela del patrimonio e offrendo nuove opportunità per i giovani e le imprese artigiane. Le iniziative estive sono una celebrazione di questa visione, che valorizza il talento degli artigiani, la bellezza delle loro opere e il savoir-faire unico che contraddistingue la Valle d’Aosta.Il presidente di L’artisana’, Bruno Domaine, evidenzia il legame intrinseco tra artigianato e turismo, sottolineando come i prodotti artigianali rappresentino un potente strumento di promozione per la città e la regione. Il nuovo punto vendita in Piazza Chanoux si configura dunque come un biglietto da visita prezioso, un’accogliente vetrina che testimonia l’impegno costante nella valorizzazione di un patrimonio immateriale, espressione della creatività e dell’ingegno valdostano, pronto ad accogliere e ispirare nuove generazioni.