Ex Sindaco Condannato: Un Monito sull’Integrità nella Pubblica Amministrazione

La vicenda che coinvolge Remo Domaine, ex sindaco di Oyace, si configura come un monito sull’importanza imprescindibile dell’integrità nella pubblica amministrazione, sollevando interrogativi sul delicato equilibrio tra responsabilità individuale, danno d’immagine e tutela dell’istituzione comunale.

La sentenza della Corte dei Conti della Valle d’Aosta, che ha condannato l’ex sindaco a un risarcimento di 15.000 euro per danno d’immagine, si radica in un quadro fattuale complesso che ruota attorno a un patteggiamento per concorso in corruzione, datato aprile 2021, con una pena sospesa di diciotto mesi.

L’azione della Procura Contabile si è focalizzata sulla valutazione del pregiudizio arrecato all’immagine del Comune di Oyace, un piccolo centro abitato di circa duecento abitanti, a causa del comportamento dell’esponente politico.

La gravità dell’accusa risiede non solo nel reato di corruzione, ma anche nel ruolo ricoperto da Domaine, figura apicale eletta per garantire l’interesse pubblico e incarnare i valori della trasparenza e della legalità.

La Procura Contabile ha sottolineato come le azioni di Domaine, agendo in qualità di pubblico ufficiale, siano state particolarmente riprovevoli proprio in ragione del contesto locale, dove l’aspettativa di un comportamento impeccabile era, e doveva essere, ancora più elevata.

Al centro della vicenda si colloca la realizzazione di una centrale idroelettrica in località Gallians.

Secondo le indagini, Domaine avrebbe intrattenuto accordi impropri con un imprenditore per favorire l’esecuzione dell’opera.

La Corte dei Conti, pur riconoscendo la necessità di risarcire il danno d’immagine subito dal Comune, ha ridimensionato la richiesta originaria della Procura, fissando l’importo a 15.000 euro, tenendo conto, come specificato nella sentenza, della limitata risonanza mediatica che una vicenda di tale portata può avere in una realtà locale.

Questa vicenda pone interrogativi cruciali sulla funzione della Corte dei Conti non solo come organo di controllo contabile, ma anche come garante della legalità e della reputazione delle istituzioni pubbliche.

L’episodio evidenzia la necessità di rafforzare i meccanismi di prevenzione della corruzione e di promuovere una cultura dell’integrità all’interno della pubblica amministrazione, specialmente in realtà di piccole dimensioni dove il legame tra gli amministratori e la comunità è particolarmente stretto e il rischio di derive illecite può essere amplificato dalla mancanza di controlli e trasparenza.

Il risarcimento, in questo senso, rappresenta un atto di responsabilità volto a ristabilire l’immagine del Comune e a ricordare l’importanza della condotta irreprensibile di chi ricopre cariche pubbliche, un dovere imprescindibile per la salvaguardia del bene comune e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.