Forte di Bard Alpine Days: Sport, Cultura e Tradizione Alpina

Forte di Bard Alpine Days: Un Trionfo di Sport, Cultura e Tradizione AlpinaDal 17 al 19 ottobre, il maestoso Forte di Bard si trasforma in un vibrante epicentro per gli appassionati di montagna, ospitando la seconda edizione dei “Forte di Bard Alpine Days”.

Ben più di una semplice manifestazione sportiva, si configura come un vero e proprio festival che celebra la passione per l’alpinismo, il legame indissolubile con il territorio valdostano e l’importanza del patrimonio culturale e umano che anima le sue vette.

L’evento coinciderà con il cinquantesimo anniversario dell’Unione Valdostana Guide Alpine di Alta Montagna, un traguardo significativo che sottolinea il ruolo cruciale delle guide nel promuovere la sicurezza, la conoscenza e il rispetto per l’ambiente alpino.

Il programma, articolato in tre giornate, offre un panorama di attività diversificate, pensate per coinvolgere un pubblico ampio, dai principianti agli esperti, dalle famiglie ai giovani.

Il venerdì sarà dedicato a un approccio didattico, con iniziative rivolte alle scuole di avvicinamento alla montagna e la partecipazione attiva delle guide alpine valdostane, figure emblematiche che incarnano la professionalità e la profonda conoscenza del territorio.

Le loro competenze saranno preziose per trasmettere ai più giovani i valori fondamentali dell’alpinismo: la sicurezza, la responsabilità e l’amore per la natura.

Il sabato sarà dedicato all’esplorazione del territorio attraverso l’integrazione dello sport e della scoperta culturale.

Arrampicata ad Arnad offrirà l’opportunità di testare le proprie abilità su pareti rocciose suggestive, mentre il trekking “I colori e sapori dell’autunno” guiderà i partecipanti alla scoperta dei vigneti di Donnas e Pont-Saint-Martin, offrendo un’esperienza multisensoriale che unisce la bellezza del paesaggio al gusto dei prodotti tipici locali.

Nel pomeriggio, la presentazione del progetto “Trek’Eau” sarà un momento di riflessione sull’importanza del turismo sostenibile e della valorizzazione delle aree protette, come il Parco del Mont Avic e la Valle di Champorcher.

La domenica sarà all’insegna della competizione e dello spettacolo.

La ottava edizione di “ForTen”, la corsa di dieci chilometri che si snoda attorno al Forte, metterà alla prova la resistenza e la passione dei corridori.

Un “Villaggio Ebike” offrirà la possibilità di sperimentare la mobilità elettrica sui percorsi pedonali del Forte, promuovendo un approccio ecologico e accessibile alla scoperta del territorio.

Il gran finale sarà una dimostrazione di arrampicata delle Guide di alta montagna, un’esibizione di abilità e coraggio che incanterà il pubblico.

“Forte di Bard Alpine Days” rappresenta un’occasione unica per celebrare la montagna, la sua storia, le sue tradizioni e le persone che la rendono speciale.

Un evento che coniuga sport, cultura, natura e comunità, contribuendo a rafforzare l’identità valdostana e a promuovere un turismo sostenibile e consapevole.

Un’esperienza indimenticabile per tutti coloro che desiderano immergersi nell’atmosfera magica delle Alpi.