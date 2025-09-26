Frana sulla SR45: Val d’Ayas isolata, priorità la riapertura.

La comunicazione viaria assume un’importanza cruciale in contesti montani come la Val d’Ayas, dove la fragilità geologica e la conformazione del territorio rendono le infrastrutture particolarmente vulnerabili.

In questo momento, l’arteria regionale 45, spina dorsale di collegamento per i centri abitati della valle, risulta temporaneamente interrotta a Verrès, a seguito di un evento naturale: una frana causata dalla caduta di massi.

L’episodio, purtroppo non inusuale in questa area alpina, sottolinea la continua lotta tra l’azione dell’uomo – con le sue opere di urbanizzazione e infrastrutture – e le forze naturali che modellano il paesaggio.

La Val d’Ayas, incastonata tra le imponenti cime del massiccio del Monte Rosa, è un territorio geologicamente complesso, caratterizzato da rocce alterate e pendii ripidi, soggetti a movimenti franosi e smottamenti, soprattutto in seguito a eventi meteorologici avversi come piogge intense o scioglimento rapido delle nevi.

La chiusura della SR45 rappresenta un disservizio significativo per la comunità locale, impattando sui collegamenti tra i paesi, sulle attività economiche legate al turismo – fondamentale per la Val d’Ayas – e sui trasporti di beni essenziali.

La sua riapertura è pertanto una priorità, ma non può prescindere da una valutazione accurata della stabilità del versante.

Un team di tecnici regionali sarà impegnato in un sopralluogo urgente, volto a determinare l’estensione del danno e a valutare le possibili soluzioni per la rimozione dei massi e il consolidamento del pendio.

La loro analisi terrà conto di diversi fattori, tra cui la tipologia di roccia, l’inclinazione del versante, la presenza di infiltrazioni d’acqua e la potenziale evoluzione del fenomeno.

Le operazioni di ripristino potrebbero comportare interventi di consolidamento con opere ingegneristiche, come muri di sostegno o sistemi di drenaggio, e richiederanno tempi variabili a seconda della complessità del problema e delle condizioni meteorologiche.

Nel frattempo, agli utenti della strada è raccomandata la massima prudenza e l’utilizzo di percorsi alternativi, qualora disponibili.

Questo evento, oltre a generare un immediato disagio, richiama l’attenzione sulla necessità di una gestione preventiva del rischio idrogeologico, con attività di monitoraggio costante del territorio e interventi di mitigazione strutturali e non strutturali, al fine di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia delle infrastrutture in questo delicato ambiente montano.