Frane e Massi: 3,8 Milioni per Ayas e Donnas

La Regione ha recentemente formalizzato l’approvazione di due progetti esecutivi cruciali per la mitigazione del rischio di frane e caduta massi, specificamente mirati ai comuni di Ayas e Donnas.

L’impegno finanziario complessivo ammonta a 3,8 milioni di euro, un investimento strategico inserito all’interno del più ampio Piano Nazionale di Mitigazione del Dissesto Idrogeologico, che riflette una crescente consapevolezza della necessità di affrontare proattivamente le vulnerabilità del territorio alpino.

Il primo intervento, focalizzato sull’area di Champoluc (comune di Ayas), si concentra sulla protezione di infrastrutture vitali e aree di interesse pubblico.

In particolare, l’intervento, stimato in 1,16 milioni di euro, mira a salvaguardare la Strada Regionale 45, arteria di collegamento essenziale, e le zone dedicate allo sport e al tempo libero situate a valle del versante.

Le opere previste includono la realizzazione di strutture paramassi avanzate e sistemi di consolidamento del terreno, progettati per intercettare e stabilizzare potenziali movimenti franosi.

L’approccio impiegato considera non solo l’efficacia immediata della protezione, ma anche l’impatto paesaggistico, cercando di integrarsi armoniosamente con il contesto naturale.

Il secondo progetto, significativamente più ampio e complesso, interessa il pittoresco borgo storico di Donnas, con un investimento di 2,70 milioni di euro.

Questo intervento non si limita alla mera protezione delle persone, ma si propone di tutelare il ricco patrimonio storico-architettonico del comune.

Il piano prevede l’utilizzo di tecniche all’avanguardia, come il rinforzo corticale del versante, l’ancoraggio mediante chiodature, l’impiego di pannelli di tensionamento con funi ad alta resistenza e la costruzione di barriere paramassi studiate per deviare e arrestare il flusso di materiale instabile.

Questo approccio multisistemi mira a creare una barriera di sicurezza robusta e duratura, minimizzando al contempo l’impatto visivo sul tessuto urbano.

La Regione sottolinea come questi interventi rappresentino un tassello fondamentale di una strategia di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico che va ben oltre la semplice reazione alle emergenze.

Si tratta di un investimento nella resilienza del territorio, un impegno a salvaguardare la popolazione e a valorizzare le risorse naturali e culturali.

Oltre alla sicurezza, i progetti puntano a garantire la continuità della viabilità turistica, essenziale per l’economia locale, e a promuovere uno sviluppo sostenibile, basato sulla vivibilità e sulla percezione di sicurezza.

La combinazione di misure ingegneristiche e pianificazione territoriale si prefigge di creare un ambiente più sicuro e attrattivo, capace di preservare l’identità e la bellezza del territorio valdostano per le generazioni future.