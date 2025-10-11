sabato 11 Ottobre 2025
14.3 C
Aosta
Aosta Cronaca

Furto a Bard: Sottraibile Bancomat, Scossa la Valle d’Aosta

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Nella quiete della notte valdostana, un’audace operazione criminale ha scosso la comunità di Bard.
Un gruppo di quattro individui, le cui intenzioni oscurate si celavano sotto i cappucci, ha violato la sicurezza del municipio in via Cavour, perpetrando un furto mirato e di notevole impatto.
L’obiettivo: un bancomat portatile della Bcc Valdostana, un dispositivo finanziario strategico per il tessuto economico locale.

L’evento, consumatosi in prossimità dell’una di notte, non è stato un atto casuale, ma l’esecuzione di un piano studiato nei dettagli.

I malviventi, con apparente facilità, hanno disinserito il bancomat dal suo alloggiamento, una manovra che implica una certa competenza tecnica e una conoscenza preliminare delle infrastrutture.

L’ingombrante ATM è stato poi caricato su un furgone, preposto all’evasione, e sottratto alla vista, lasciando dietro di sé solo un vuoto e il silenzio rotto dal clamore dell’allarme, presumibilmente disattivato.

L’azione ha immediatamente attivato un complesso meccanismo di indagine.

I Carabinieri della Compagnia di ChatillonSaint-Vincent, competenti per territorio, si sono assunti la responsabilità di ricostruire l’accaduto, concentrando i propri sforzi sull’analisi minuziosa dei filmati di videosorveglianza.

Ogni angolo, ogni movimento, ogni dettaglio visibile potrebbe fornire elementi cruciali per l’identificazione dei responsabili e il recupero del bancomat.
La scoperta del furto, avvenuta la mattina seguente, è stata fatta da un agente della Polizia Locale, il cui ruolo di osservazione attenta e di collegamento con le autorità competenti si è rivelato fondamentale.
Questo episodio solleva interrogativi significativi sulla vulnerabilità delle infrastrutture comunali e sulla necessità di rafforzare i sistemi di sicurezza, non solo a Bard, ma in tutta la regione.
Oltre alla perdita economica diretta rappresentata dal denaro contenuto nel bancomat, l’evento ha generato un senso di insicurezza nella popolazione, mettendo in discussione la percezione di tranquillità e sicurezza che caratterizza la Valle d’Aosta.

L’accaduto stimola una riflessione più ampia sulla prevenzione dei reati, sull’importanza di una collaborazione efficace tra le forze dell’ordine e le istituzioni locali, e sulla necessità di investire in tecnologie e protocolli di sicurezza avanzati per proteggere il patrimonio pubblico e la serenità dei cittadini.
Il recupero del bancomat e l’individuazione dei responsabili diventano imperativi non solo per ristabilire l’ordine, ma anche per riaffermare i valori di legalità e sicurezza che fondano la vita civile.

