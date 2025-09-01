Gignod: Il TAR Ribalta l’Esclusione e Salva le Elezioni Comunali

La vicenda elettorale di Gignod, avvolta da una contenziosa querelle burocratica, ha conosciuto un’importante svolta con la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Valle d’Aosta.

Il ricorso presentato dalla lista unica “Vivre Gignod”, guidata dalla sindaca uscente Gabriella Farcoz, è stato accolto, ribaltando la precedente esclusione disposta dalla commissione elettorale circondariale di Aosta.

La decisione, emessa a seguito di un’udienza tenutasi in mattinata, pone fine a un controverso spiraglio che rischiava di compromettere l’ordinato svolgimento delle elezioni comunali previste per il 28 settembre.

La commissione elettorale, nella sua precedente valutazione, aveva motivato l’esclusione della lista “Vivre Gignod” adducendo presunti vizi formali nei documenti di candidatura, sollevando interrogativi sulla correttezza delle procedure e alimentando tensioni all’interno della comunità.

L’intervento del TAR, accogliendo il ricorso e reintegrando la lista nella competizione elettorale, si configura come un salvaguardia del diritto di accesso alle urne e, conseguentemente, del principio democratico che fonda la legittimità delle istituzioni locali.

La decisione ha implicitamente scongiurato la possibilità di un commissariamento del comune, un’evenienza che avrebbe comportato una sospensione del processo decisionale locale e l’assegnazione dell’amministrazione a un organo delegato, in assenza di candidature valide.

Questa vicenda evidenzia la delicatezza dei processi elettorali e l’importanza di una rigorosa osservanza delle norme procedurali, non solo per garantire la correttezza delle elezioni, ma anche per tutelare il diritto di partecipazione dei cittadini e preservare l’integrità del sistema democratico.

Il caso di Gignod, inoltre, solleva interrogativi più ampi sulla necessità di una revisione delle procedure di controllo dei documenti elettorali, al fine di evitare interpretazioni restrittive che possano ledere il diritto di candidarsi e compromettere il regolare svolgimento delle elezioni, minando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

La decisione del TAR rappresenta quindi un monito per il futuro, richiamando alla responsabilità di tutti gli attori coinvolti nel processo elettorale, dalla commissione elettorale al tribunale, passando per i candidati e gli elettori.