Giornalisti sotto attacco: allarme per la libertà d’informazione.

L’escalation di violenza verbale e fisica contro i giornalisti italiani sta erodendo le fondamenta stesse della democrazia.

L’episodio che ha visto il reporter Sigfrido Ranucci e la sua famiglia oggetto di un atto intimidatorio, ben oltre la soglia di una semplice minaccia, rappresenta un campanello d’allarme assordante.

Non si tratta di un incidente isolato, ma di una manifestazione concreta di un clima di delegittimazione sistematica che avvelena il dibattito pubblico e mette a rischio la libertà di informazione, pilastro imprescindibile di una società libera.

La reazione immediata e coesa della Tgr Valle d’Aosta, dell’Associazione Stampa Valdostana e dell’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta testimonia l’importanza di un fronte compatto nella difesa del giornalismo d’inchiesta.

Quest’ultimo, lungi dall’essere un’attività marginale o accessoria, costituisce un bene comune, un servizio pubblico essenziale per garantire trasparenza, accountability e il controllo del potere.

Attaccare un reporter come Ranucci significa, implicitamente, mettere a tacere le voci che denunciano abusi, corruzione e ingiustizie.

La minaccia alla libertà di stampa non si limita alle aggressioni fisiche.

Include anche le campagne diffamatorie, le pressioni politiche e le strategie volte a screditare il lavoro dei giornalisti, rendendoli vulnerabili a giudizi sommari e attacchi personali.

La polarizzazione del dibattito pubblico, amplificata dai social media, contribuisce a creare un ambiente ostile, in cui la verità è spesso la prima vittima.

È imperativo che le istituzioni, la politica e la società civile si mobilitino per proteggere i giornalisti e garantire la loro sicurezza.

La libertà di stampa non è un privilegio, ma un diritto fondamentale che deve essere salvaguardato con determinazione.

Il silenzio, in questi frangenti, equivale a complicità.

La solidarietà verso Sigfrido Ranucci e l’intero team di Report è un atto di responsabilità civile, un segnale chiaro che il giornalismo d’inchiesta non si arrende e continuerà a svolgere il suo ruolo di sentinella della democrazia.

La difesa della libertà di stampa è una battaglia che riguarda tutti noi.