Giunta Valdostana: Autonomisti aperti al dialogo, ma senza rinunce.

La ripresa dei colloqui per la composizione della nuova giunta regionale valdostana, promossa dall’Union Valdôtaine, riaccende l’attenzione sulle dinamiche politiche che plasmeranno il futuro amministrativo della Valle d’Aosta.

In questo contesto, gli Autonomisti di centro riconfermano la loro apertura al dialogo, puntando a una convergenza programmatica che tenga conto delle priorità già individuate dal Presidente incaricato.

Tuttavia, la disponibilità al confronto non si traduce in una sottomissione di posizioni.

L’alleanza centrista sottolinea l’intenzione di presentare una proposta di governo non solo stabile e coerente, ma soprattutto capace di incarnare una risposta concreta e innovativa alle complesse sfide che investono la comunità valdostana.

Si tratta di un impegno a superare i confini del mero compromesso politico, orientandosi verso soluzioni capaci di generare un reale valore aggiunto per il territorio.

L’approccio proposto si fonda su una solida base di principi.

Il rispetto reciproco, elemento imprescindibile per un costruttivo scambio di idee, deve coesistere con un senso di responsabilità condivisa, finalizzato a garantire la sostenibilità e l’efficacia delle scelte future.

La trasparenza, infine, si configura come pilastro fondamentale per instaurare un rapporto di fiducia con i cittadini, coinvolgendoli attivamente nel processo decisionale.

Gli Autonomisti di centro ribadiscono con forza che ogni formazione politica rappresentata in Consiglio Valle possiede una propria legittimazione, derivante dal mandato ricevuto dagli elettori.

Questa dignità politica, lungi dall’essere sacrificata sull’altare di un’opportunità di governo, deve costituire il punto di riferimento costante nella definizione degli equilibri istituzionali e nella costruzione di una visione strategica a lungo termine.

Si tratta di un riconoscimento della pluralità di voci e interessi che compongono la società valdostana, e un invito a considerare ogni posizione come un contributo prezioso per il bene comune.

L’obiettivo non è semplicemente formare una maggioranza, ma costruire un’alleanza solida, fondata su valori condivisi e un impegno comune a promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale della Valle d’Aosta, nel pieno rispetto della sua identità e delle sue peculiarità.