Incendio a Quart: Val d’Aosta in stato di allerta.

Un grave incendio boschivo sta mettendo a dura prova il territorio comunale di Quart, in Val d’Aosta, in particolare nella zona di Effraz.

La Protezione Civile regionale ha attivato il sistema di allerta e si sta coordinando con le squadre intervenute.

La complessità dell’intervento, oltre che per l’estensione dell’incendio, deriva anche dalla difficoltà di accesso alla zona, caratterizzata da un orografia complessa, con ripidi pendii e vegetazione densa.

Il Nucleo Antincendio Forestale, specializzato nella gestione degli incendi boschivi e nella prevenzione dei rischi, sta collaborando strettamente con i distaccamenti dei Vigili del Fuoco Volontari di Quart e di Nus, per contenere le fiamme e limitare i danni all’ecosistema fragile e prezioso.

L’utilizzo dell’elicottero Sa3 ha rappresentato una componente cruciale nella fase iniziale delle operazioni, permettendo una rapida valutazione della situazione aerea e un intervento mirato per contenere l’incendio in alcune aree critiche.

Attualmente, l’elicottero ha completato il suo intervento aereo ed è in corso la bonifica del territorio attraverso squadre a terra, che si stanno concentrando sul controllo delle focolai residui e sulla prevenzione di riaccensioni, un aspetto fondamentale per la sicurezza del territorio e la salvaguardia della biodiversità.

L’evento sottolinea l’importanza di una gestione attiva del territorio e di un rafforzamento delle misure di prevenzione degli incendi boschivi, un impegno costante che coinvolge le comunità locali, le istituzioni e le forze specializzate, per proteggere il patrimonio naturale valdoostano e la qualità della vita dei cittadini.

L’attenzione resta alta e le squadre sul posto continuano a monitorare la situazione, pronte ad intervenire in caso di necessità.