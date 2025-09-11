Incidente a Chevril: Furgone precipita in un dirupo, 3 feriti

Un drammatico incidente ha scosso la quiete di Chevril, frazione di Aymavilles, questa mattina alle 9:30 circa.

Un furgone, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo sulla strada regionale diretta a Cogne, precipitando in un dirupo adiacente al cantiere in atto per la ristrutturazione del ponte.

L’evento, che ha sollevato una vasta squadra di soccorsi, ha visto coinvolti tre individui, ognuno con un percorso di cura e un grado di gravità distinti.

A bordo del furgone viaggiavano due uomini, entrambi residenti in Piemonte, di 55 e 38 anni.

La rapidità e la violenza dell’impatto hanno reso necessario un intervento immediato e complesso.

L’uomo di 55 anni, a causa delle ferite riportate, è stato immediatamente elitrasportato presso l’ospedale di Aosta, dove si trova attualmente in condizioni che richiedono una valutazione diagnostica approfondita e un monitoraggio costante.

Il suo compagno, di 38 anni, è stato trasportato in ambulanza presso lo stesso ospedale per accertamenti e cure.

Il sinistro ha coinvolto anche un operaio, di 54 anni e residente in Valle d’Aosta, impegnato nei lavori di riqualificazione del ponte.

Anche lui è stato soccorso e trasportato in pronto soccorso per una valutazione medica completa, al fine di escludere lesioni interne e stabilire un piano di trattamento appropriato.

La scena è stata gestita con la massima tempestività e professionalità.

Sul posto sono intervenuti immediatamente il personale del 118, i vigili del fuoco, l’elisoccorso regionale e le forze dell’ordine, coordinati dalla centrale unica di risposta al soccorso (CURS).

I vigili del fuoco hanno operato con particolare cautela per estrarre le persone dal furgone, in una zona a rischio frane e con un accesso difficoltoso.

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine approfondita per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Si stanno analizzando diversi fattori, tra cui le condizioni del manto stradale, la visibilità, la velocità del furgone e possibili fattori ambientali che potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo.

L’indagine si concentrerà anche sulla possibile influenza dei lavori in corso sul ponte, verificando se la presenza del cantiere abbia in qualche modo inciso sulla sicurezza della carreggiata.

La comunità locale è sotto shock per l’accaduto e si attende con ansia di conoscere i dettagli dell’inchiesta e le condizioni dei feriti.