Italia Polo Challenge 2026: lo Snow Polo torna a Courmayeur

Ritorna a Courmayeur, dal 7 al 10 gennaio 2026, l’attesissima Italia Polo Challenge, preludio del circuito Snow Polo Arena, un progetto innovativo ideato e gestito da The Chukker Company.

La seconda edizione di questo evento, che si propone come un ponte tra la tradizione equestre e l’avventura invernale, gode del prestigioso supporto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Comune di Courmayeur e del patrocinio della Federazione Italiana Sport Equestri, testimonianza del suo valore a livello nazionale.

Sei agguerrite squadre, composte ciascuna da tre giocatori secondo il rigore delle normative disciplinari, si sfideranno in un’atmosfera incantevole, sotto i riflettori di un’arena di gioco appositamente allestita nel campo sportivo di Entrèves.

Questo spettacolo unico riunisce diciotto talentuosi atleti provenienti da un panorama internazionale variegato: Italia, Francia, Argentina, Germania, Gran Bretagna, Spagna e Svizzera, ognuno portatore di una solida esperienza e di una passione condivisa per questo sport.

Oltre alla squadra italiana, in campo i team Ram, G.

H.

Royal, Golf, Schafof E.

, Costa Smeralda e Fieracavalli, promettendo incontri avvincenti e di alto livello tecnico.

L’Arena Polo, rispetto al tradizionale Polo giocato su campi più ampi e con formazioni da quattro giocatori, si distingue per la sua compattezza e la sua spettacolarità.

Patricio Rattagan, ideatore e patron del circuito, sottolinea come la riduzione delle dimensioni del campo e la formazione ridotta a tre giocatori accentuino la velocità e la dinamicità dell’azione, rendendo il gioco più intenso e coinvolgente.

Il campo innevato, oltre a costituire un suggestivo contrasto visivo, è un elemento cruciale: la sua preparazione minuziosa, eseguita con tecnologie avanzate, garantisce condizioni di gioco ottimali, massimizzando il divertimento e salvaguardando la sicurezza sia dei cavalli che degli atleti.

La neve, infatti, non è solo uno sfondo scenico, ma un elemento attivo che influenza la traiettoria della palla e la dinamica del gioco, richiedendo ai giocatori un’abilità e una prontezza di riflessi superiori.

L’evento, quindi, non è solo una competizione sportiva, ma una celebrazione dell’ingegno umano e della sua capacità di adattare e innovare discipline secolari, creando esperienze uniche e memorabili.

L’Italia Polo Challenge a Courmayeur si propone di elevare l’Arena Polo a un nuovo standard di eccellenza, promuovendo l’immagine del territorio e valorizzando il patrimonio equestre italiano nel mondo.