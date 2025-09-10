Jovençan: Comune in causa contro la Regione per la discarica

Il Comune di Jovençan ha ufficialmente avviato un’azione legale di impugnazione nei confronti della decisione regionale che esclude la discarica di Pompiod dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

L’iniziativa, comunicata dal sindaco Stefano Belli, si configura come un atto di responsabilità civica e si pone in linea di convergenza con le istanze già avanzate dalle associazioni ambientaliste Valle Virtuosa, Legambiente Vda e Comitato discarica sicura di Pompiod, le quali hanno presentato un ricorso analogo.

L’azione del Comune non è solo una contestazione formale di un provvedimento amministrativo, ma rappresenta il culmine di una riflessione profonda su una questione complessa che affligge il territorio da oltre due decenni.

Si tratta di una problematica stratificata, con implicazioni ambientali, sanitarie ed economiche che impattano direttamente sulla qualità della vita della comunità locale.

L’esclusione dalla VIA, in particolare, solleva serie preoccupazioni riguardo alla trasparenza del processo decisionale e alla possibilità di danni irreversibili per l’ecosistema alpino fragile che caratterizza la valle.

Il sindaco Belli sottolinea la necessità impellente di chiarezza e di un approccio proattivo nella gestione del sito di Pompiod.

La bonifica e un monitoraggio costante sono considerati prioritari, non solo per mitigare i rischi esistenti, ma anche per prevenire potenziali nuove criticità che potrebbero emergere nel tempo.

L’azione legale si inserisce in un quadro più ampio di impegno da parte dell’amministrazione comunale, che intende promuovere un modello di sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Per supportare questa iniziativa, il Comune si è avvalso dell’esperienza legale di Emanuela Beacco, esperta di diritto ambientale, una scelta condivisa anche dalle associazioni ambientaliste, segno di una convergenza strategica e di un impegno collettivo.

La competenza della legale Beacco sarà fondamentale per analizzare nel dettaglio le motivazioni alla base del provvedimento regionale e per argomentare in sede giudiziaria la necessità imprescindibile di sottoporre la discarica a una rigorosa valutazione di impatto ambientale.

L’azione del Comune di Jovençan non si limita alla sfera giudiziaria.

Parallelamente, si intende promuovere un dialogo costruttivo con la Regione e con tutti gli stakeholders coinvolti, al fine di definire un piano di gestione del sito di Pompiod che tenga conto delle esigenze della comunità, della tutela dell’ambiente e della conformità alle normative vigenti.

Il futuro del territorio non può essere compromesso da decisioni affrettate o da scelte che ignorano i rischi per la salute dei cittadini e per la salvaguardia del patrimonio naturale.

L’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno a vigilare costantemente sulla situazione, promuovendo azioni concrete a tutela dell’ambiente e della qualità della vita della comunità di Jovençan.