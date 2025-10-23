Kimshung Conquistato: Ascesa Epica tra Sogni e Passione

La conquista del Kimshung, imponente gigante himalayano elevato a 6.781 metri, segna un capitolo inedito nell’alpinismo di alta quota.

Un’impresa che trascende la semplice scalata, rappresentando la materializzazione di un sogno coltivato a lungo e la risoluzione di una storia personale profondamente intrecciata con la montagna stessa.

A coronare questa prima ascensione sono il guida alpina valdostano François Cazzanelli e l’alpinista friulano Giuseppe Vidoni, affiancati dai compagni austriaci Benjamin Zörer e Lucas Waldner, uniti da un obiettivo comune e dalla condivisione di una passione per l’ignoto.

L’annata precedente aveva visto il gruppo giungere a un passo dalla vetta, un’esperienza che, lungi dal scoraggiare, aveva alimentato un desiderio ancora più intenso di superare i propri limiti e di affrontare nuovamente la sfida.

L’esclusione forzata di Marco Camandona, alpinista di notevole esperienza e amico fidato, ha rappresentato una perdita significativa, ma non ha intaccato la determinazione del gruppo.

Il Kimshung, per Cazzanelli, non è semplicemente una montagna da conquistare, ma un luogo intriso di significati, teatro di vicende che hanno influenzato il suo percorso alpinistico e personale.

La vetta raggiunta è quindi una sintesi di impegno, perseveranza e superamento di ostacoli interiori.

La spedizione, pur concentrata sull’obiettivo principale, ha visto anche un gruppo di alpinisti italiani, provenienti sempre dalla Valle d’Aosta, cimentarsi nella scalata della cresta Nord Est.