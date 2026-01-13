La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 sul massiccio del Monte Rosa

- Advertisement -

È stata portata questa mattina ai 4.554 metri della Capanna Margherita, sulla Punta Gnifetti nel massiccio del Monte Rosa, la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026, per iniziativa delle guide di Gressoney-Monte Rosa.

È la prima volta che la fiaccola olimpica raggiunge il Massiccio del Monte Rosa. Dalla Capanna Margherita, il rifugio alpino più alto d’Europa, i tedofori appartenenti alle guide del Monte Rosa (delle Società di Gressoney, Champoluc, Alagna, Macugnaga e Zermatt) sono poi scesi insieme dal ghiacciaio del Lys fino al Passo dei Salati, dove si sono aggiunti anche i maestri di sci, per un rientro in gruppo fino all’abitato di Gressoney-La-Trinité. In paese la fiaccola è stata accolta in un clima di festa dalla comunità e dai bambini delle scuole della Valle del Lys e di Alagna.

«È stato un momento emozionante accogliere nella nostra regione la fiamma olimpica, ieri a Châtillon e ad Aosta, e oggi portarla sulle nostre montagne, in un un’iniziativa di incontro e condivisione con le comunità di Alagna, Macugnaga e Zermatt, a dimostrazione di come le vette siano per noi territori di unione – dice l’Assessore al Turismo e Sport Giulio Grosjacques. – Lo sport è prima di tutto veicolo di valori fondamentali: inclusione, rispetto delle diversità, fair play, senso di comunità e gli sport invernali, in particolare, sono da sempre, nella nostra regione, strettamente legati all’amore per le nostre montagne e occasione di incontro e amicizia. Ai giovani della nostra regione, che hanno visto passare la fiamma olimpica in Valle d’Aosta, vogliamo lasciare il messaggio che lo sport è un percorso di crescita, di impegno e di sogni che possono diventare realtà, proprio come questo viaggio della fiamma verso Milano Cortina 2026.»