Lavori urgenti a Bionaz: traffico a senso unico alternato e chiusure.

La viabilità sulla strada regionale che attraversa Bionaz subirà una complessa modulazione domani, finalizzata a consentire operazioni di manutenzione urgenti e a minimizzare, per quanto possibile, l’impatto sulla comunità e sui flussi di traffico.

L’intervento, che si prefigge di ripristinare la piena sicurezza dell’arteria, comporterà una riapertura parziale suddivisa in due finestre temporali ben distinte.

Nella prima fascia oraria, compresa tra le 7:00 e le ore 13:00, si adotterà un sistema di senso unico alternato, gestito da personale specializzato e supportato da mezzi di scorta.

Questa soluzione, sebbene limitante, permette di garantire un flusso controllato di veicoli, evitando l’interruzione totale del transito e consentendo, in misura ristretta, la prosecuzione delle attività quotidiane.

La presenza di personale di scorta è fondamentale per coordinare il movimento dei veicoli, assicurando la massima sicurezza degli operatori e degli utenti della strada.

Successivamente, dalle ore 17:30 alle 19:30, si ripristinerà temporaneamente un sistema di senso unico alternato scortato, replicando le modalità operative della prima fascia oraria.

Questa breve riapertura è stata inclusa per agevolare, seppur in misura limitata, il ritorno a casa di lavoratori e residenti.

È importante sottolineare che, nel periodo intermedio, compreso tra le 19:30 e le ore 7:00 del giorno successivo, la strada regionale rimarrà completamente interrotta al traffico.

Questa chiusura notturna è essenziale per consentire agli operatori di svolgere lavori complessi e potenzialmente pericolosi in condizioni di maggiore sicurezza, minimizzando i rischi legati alla presenza di traffico.

Si raccomanda vivamente agli utenti della strada di pianificare attentamente i propri spostamenti, tenendo conto delle limitazioni imposte dalla programmazione di riapertura parziale e chiusura notturna.

Si suggerisce di valutare l’utilizzo di percorsi alternativi, ove possibile, e di prevedere tempi di percorrenza più lunghi del solito.

L’amministrazione comunale e le autorità competenti si impegnano a fornire aggiornamenti costanti sulla situazione del traffico e a fornire supporto agli utenti della strada durante i lavori.

La collaborazione di tutti è fondamentale per superare questo momento e garantire la sicurezza e la fruibilità della strada regionale di Bionaz.