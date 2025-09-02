Marmotta del Lyskamm: nasce la vetrina digitale per un tesoro alpino.

Un’iniziativa di significativa rilevanza culturale e scientifica prende forma a Gressoney-La-Trinité, con l’obiettivo di creare una vetrina digitale dedicata alla straordinaria scoperta della marmotta del Lyskamm.

La proposta, recentemente approvata con entusiasmo dal Consiglio permanente degli enti locali (Cpel) e ora all’attenzione della giunta regionale, mira a trasformare il reperto – attualmente custodito con cura presso il Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan nel Castello di Saint-Pierre – in un’occasione di approfondimento e divulgazione per il pubblico.

L’eccezionalità della scoperta risale ad agosto 2022, quando la guida alpina Corrado Gaspard, durante un’escursione sulla severa parete orientale del Lyskamm, incrociò un ritrovamento che ha riscritto la nostra comprensione della preistoria alpina.

Più che un semplice animale conservato, la marmotta rappresenta una capsula del tempo, un artefatto che ci offre uno sguardo inedito sulla fauna, l’ambiente e le pratiche di conservazione del territorio quasi sette millenni fa.

La sua età, stimata in 6.600 anni, la consacra come la più antica mummia ritrovata in Italia, superando di gran lunga precedenti scoperte e aprendo nuove prospettive di ricerca.

La postazione informativa virtuale non si limiterà a esporre il reperto; si prefigge di creare un’esperienza immersiva e interattiva.

Attraverso tecnologie all’avanguardia, come ricostruzioni virtuali dell’ambiente alpino dell’epoca, modelli 3D del reperto e approfondimenti scientifici presentati in forma accessibile, si intende rendere comprensibili le implicazioni scientifiche e storiche della scoperta.

L’obiettivo è stimolare la curiosità del pubblico, incoraggiando un approccio critico e consapevole nei confronti del patrimonio culturale e naturale.

Per la realizzazione di questo importante progetto, il comune di Gressoney-La-Trinité riceverà un contributo straordinario di 150.000 euro.

Tale somma, stanziata in base alla coerenza del progetto con le finalità di divulgazione scientifica e con gli obiettivi del Museo regionale di Scienze naturali, finanzierà l’allestimento della postazione virtuale, l’acquisto di attrezzature tecnologiche e la creazione di contenuti didattici.

Il progetto si inserisce all’interno di un più ampio piano di intervento previsto dalla seconda variazione al bilancio di previsione regionale per il triennio 2025-2027, testimoniando l’impegno della Regione Valle d’Aosta nella valorizzazione del suo ricco patrimonio storico e scientifico e nella promozione di un turismo culturale sostenibile.

La realizzazione di questa vetrina virtuale rappresenta un’opportunità unica per Gressoney-La-Trinité, consolidando il suo ruolo di crocevia tra natura, cultura e scienza.