META: Teatro, rugby e rispetto contro la violenza

“META – Contro la violenza”, uno spettacolo teatrale che trascende la superficie di un evento per diventare un laboratorio di riflessione sociale, debutterà al Teatro Giacosa di Aosta il 19 novembre alle ore 20.30.

L’iniziativa, nata da una collaborazione sinergica tra il Centro Donne contro la Violenza di Aosta, lo Stade Valdôtain rugby e il Movimento Artistico Socio Culturale – MAS, sotto la direzione artistica di Giulia Corradi, si configura come un’esplorazione innovativa dei principi sportivi, in particolare quelli del rugby, al fine di decostruire i meccanismi della violenza e promuovere una cultura del rispetto.

Finanziato dall’Assessorato Regionale alle Politiche Sociali, il progetto si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e prevenzione più ampio, volto a generare un cambiamento strutturale nella società.

Lungi dall’essere una semplice rappresentazione scenica, “META” utilizza il linguaggio e le dinamiche del rugby come potente metafora per illustrare l’importanza di relazioni interpersonali fondate sull’ascolto attivo, l’empatia e la responsabilità condivisa.

Il rugby, con le sue regole stringenti, la sua enfasi sul lavoro di squadra e il suo profondo senso di correttezza, offre un terreno fertile per l’analisi di comportamenti sociali spesso compromessi dalla aggressività e dalla prevaricazione.

Lo spettacolo si propone di svelare come i valori intrinseci di questo sport – il rispetto per l’avversario, l’importanza della disciplina, la necessità di collaborare per raggiungere un obiettivo comune – possano essere traslati in ambiti diversi dalla competizione atletica, diventando elementi costitutivi di una convivenza pacifica e armoniosa.

Come sottolinea l’Assessore Carlo Marzi, teatro e sport condividono la capacità di creare ponti tra individui, di favorire la crescita personale e collettiva e di suscitare emozioni intense.

L’evento si propone quindi di amplificare questo potenziale, offrendo al pubblico un’occasione unica per interrogarsi sul significato del rispetto, della responsabilità e della solidarietà.

Il progetto aspira a superare la mera denuncia della violenza, offrendo spunti di riflessione e strumenti pratici per costruire relazioni più sane e costruttive.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, ma la registrazione tramite la piattaforma Eventbrite è obbligatoria, a testimonianza dell’impegno a garantire un’esperienza partecipata e significativa per tutti gli spettatori.

“META – Contro la violenza” si preannuncia come un momento culturale di grande valore, capace di stimolare un dibattito pubblico ampio e di contribuire a promuovere un cambiamento culturale profondo e duraturo nella comunità valdostana.