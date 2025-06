Navetta Gratuita ad Aosta: Sei Mesi per Testare la Mobilità Sostenibile

A partire dal 1° luglio, Aosta introduce un significativo cambiamento nella sua politica di mobilità urbana: la navetta verde, servizio di trasporto pubblico dedicato al collegamento tra le aree di parcheggio strategiche e il cuore della città, sarà offerta gratuitamente a tutti gli utenti. Questa iniziativa, frutto di una sinergia operativa tra la Giunta Regionale e l’Amministrazione Comunale, rappresenta una fase sperimentale, durata sei mesi, volta a testare l’efficacia di un approccio innovativo alla gestione del traffico e alla promozione di una mobilità più responsabile.L’obiettivo primario di questa sperimentazione si articola su tre pilastri fondamentali: la massimizzazione dell’utilizzo del trasporto pubblico locale, la riduzione significativa del flusso veicolare privato, e, conseguentemente, il miglioramento della qualità dell’aria e dell’esperienza urbana per residenti e visitatori. L’iniziativa mira a disincentivare l’uso dell’auto privata per raggiungere il centro cittadino, offrendo un’alternativa comoda, accessibile ed economicamente vantaggiosa.Il servizio gratuito sarà attivo sulle tratte che collegano i parcheggi situati in aree periferiche, specificamente il parcheggio cimiteriale, l’area denominata “Sogno” e la località Croix Noire. La modalità di accesso al servizio è stata pensata per la massima semplicità: i titoli di trasporto, validi per la corsa in andata e ritorno, saranno rilasciati direttamente a bordo della navetta dagli operatori.Luigi Bertschy, Assessore Regionale ai Trasporti, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa come strumento per “incentivare una riorganizzazione delle abitudini di spostamento, favorendo un passaggio generazionale verso modalità di mobilità più sostenibili e consapevoli.” La gratuità, secondo Bertschy, non è solo un gesto di cortesia, ma un investimento nel futuro della città e del suo ambiente.Loris Sartore, Assessore Comunale all’Ambiente, ha aggiunto che la sperimentazione si inserisce in un più ampio piano di intervento volto a mitigare la pressione del traffico nelle zone centrali, trasformando Aosta in uno spazio urbano più respirabile, sicuro e vivibile, capace di coniugare sviluppo economico e tutela ambientale. La riduzione della congestione non è solo una questione di fluidità del traffico, ma anche un fattore cruciale per la qualità della vita dei cittadini.Il finanziamento del progetto, distribuito equamente, vedrà la Regione Valle d’Aosta coprire i costi operativi per i primi tre mesi, mentre il Comune di Aosta si farà carico dei costi successivi, dimostrando un impegno condiviso per il successo dell’iniziativa. Al termine del periodo sperimentale, un’attenta valutazione dei dati raccolti, che includerà analisi del flusso di utenti, impatto sulla qualità dell’aria e percezione della popolazione, determinerà la possibile estensione o modifica del servizio, al fine di ottimizzare i benefici per l’intera comunità. L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso un modello di mobilità urbana più moderno, efficiente e rispettoso dell’ambiente.