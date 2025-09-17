Omicidio Auriane Laisne: Perizia psichiatrica su Shoaib Teima

La vicenda giudiziaria che coinvolge Shoaib Teima, il giovane fermano accusato dell’efferato omicidio della sua compagna, Auriane Laisne, si articola ora attorno a una questione cruciale: la capacità di intendere e volere dell’imputato.

La scoperta del corpo di Auriane Laisne, avvenuta nel marzo del 2024 all’interno di una chiesetta abbandonata di La Salle, in alta Valle d’Aosta, ha scosso profondamente la comunità locale e ha immediatamente sollevato interrogativi complessi sulla dinamica del fatto e sulle condizioni psichiche del presunto responsabile.

Di fronte alle circostanze che avvolgono la tragedia e alle nascenti evidenze di un possibile disagio psichiatrico, la Corte d’Assise di Aosta ha accolto la richiesta avanzata dalla difesa, disponendo una perizia psichiatrica a carico di Shoaib Teima.

Questa decisione, lungi dall’essere una mera formalità, rappresenta un passaggio fondamentale nel processo, volto a stabilire in maniera inequivocabile se l’imputato, al momento della commissione del reato, fosse in grado di comprendere la gravità delle proprie azioni e di agire consapevolmente.

L’accertamento della pericolosità sociale, elemento imprescindibile per la determinazione della pena, è intrinsecamente legato a questa valutazione.

L’udienza di conferimento dell’incarico al dottor Francesco Cargiolo è stata fissata per il 13 ottobre, segnando l’inizio formale della perizia.

Tuttavia, la questione della sussistenza di un disturbo psichiatrico preesistente era già stata oggetto di dibattito in aula.

In precedenza, lo psichiatra Franco Freilone, consulente della difesa, aveva esaminato le cartelle cliniche dell’imputato, rilevando la presenza di elementi che suggeriscono una problematica psichiatrica meritevole di un’analisi approfondita.

Questa constatazione aveva rafforzato la richiesta della difesa, che si è battuta a lungo per l’ottenimento della perizia.

L’opposizione all’accertamento psichiatrico, manifestata dall’accusa e dalla parte civile, testimonia la complessità etica e giuridica che permea la vicenda.

Da un lato, si teme che la perizia possa essere interpretata come un tentativo di attenuare la responsabilità dell’imputato.

Dall’altro, si riconosce l’importanza di accertare la verità sulla persona, al fine di garantire una giustizia equa e di tutelare l’interesse pubblico alla riabilitazione e alla prevenzione della recidiva.

La decisione della Corte d’Assise, in questo frangente, si pone come un bilanciamento tra queste istanze contrastanti, riconoscendo la necessità di un’indagine approfondita sulle condizioni psichiche di Shoaib Teima, senza pregiudicare i diritti della vittima e le esigenze di giustizia.

L’esito della perizia psichiatrica sarà determinante per il prosseguimento del processo e per la determinazione della pena, contribuendo a fare luce su una tragedia che ha lasciato un segno indelebile nel cuore della Valle d’Aosta.