Orti valdostani: un viaggio tra terra, natura e consapevolezza.

Dalla terra alla coscienza: un viaggio attraverso gli orti valdostani.L’associazione Altitudini propone un’iniziativa coraggiosa e illuminante: “Gli orti salveranno il mondo!”. Non si tratta di un’affermazione semplicistica, ma di un invito a riscoprire il profondo legame tra l’uomo e la natura, attraverso un percorso di scoperta e consapevolezza che ha come fulcro gli orti, veri e propri laboratori a cielo aperto per un’agricoltura sostenibile e un nuovo modo di intendere il nostro rapporto con l’ambiente.La rassegna, distribuita tra il 27 giugno e il 13 luglio, si configura come un itinerario sensoriale e intellettuale che tocca diverse località valdostane, offrendo un’occasione unica per immergersi in pratiche agricole innovative, apprendere tecniche ancestrali e riflettere sulle sfide del nostro tempo. Ogni appuntamento, arricchito da visite guidate, momenti conviviali e dallo spettacolo-documentario “Licheni” della compagnia Curious Industries, rappresenta una tappa fondamentale in questo percorso di crescita personale e collettiva.Il viaggio si apre il 27 giugno all’Orto di Sant’Orso ad Aosta, con Gianpiero Gauna, esperto vivaista e anima dell’azienda agricola Isola Larga, che condividerà la sua esperienza e passione per un’agricoltura rispettosa dell’ambiente. La collaborazione con l’associazione di agricoltura biologica e biodinamica Valle d’Aosta sottolinea l’importanza di adottare pratiche agricole che promuovano la biodiversità, la fertilità del suolo e la salute delle piante.Il giorno successivo, a Saint-Denis, l’azienda agricola Il Ritmo della Terra ci introdurrà ai ritmi naturali della terra, mentre a Emarèse Cristina Faoro e Daniela Peaquin ci guideranno alla scoperta degli orti sinergici e delle erbe spontanee, risorse preziose spesso dimenticate. Il 5 luglio, all’orto del convento dei frati cappuccini a Châtillon, gli interventi di Luciano Gastaldi e fra Alberto Vaccaneo offriranno spunti di riflessione sull’importanza del lavoro comunitario e della spiritualità nell’agricoltura.Ad Ayas, la visita al mulino dell’azienda agricola Samuel Becquet, con l’intervento di Denise Chabloz, ci permetterà di comprendere il ruolo cruciale delle tecnologie tradizionali per la trasformazione dei prodotti agricoli. A Gressoney-Saint-Jean, Federico Rial dell’azienda Paysage à manger ci condurrà alla scoperta delle patate di montagna, un tesoro gastronomico e culturale da preservare. Infine, il 13 luglio, al Giardino Botanico Alpino Paradisia di Cogne, Andrea Mainetti ci offrirà una panoramica sulla flora alpina e la sua importanza per l’equilibrio dell’ecosistema.La rassegna, interamente gratuita, è resa possibile grazie al sostegno del consiglio regionale della Valle d’Aosta, della fondazione Crt e dei comuni di Ayas, Châtillon, Cogne, Emarèse, Gressoney-Saint-Jean e Saint-Denis, oltre che a numerose associazioni locali. Un’iniziativa che invita a coltivare non solo la terra, ma anche la consapevolezza e la speranza in un futuro più sostenibile e armonioso. Un invito a riscoprire il potere trasformativo degli orti, non solo come fonte di cibo, ma come microcosmo di un mondo più giusto e resiliente.