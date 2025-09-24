Perizia psichiatrica: imputato capace, processo rinviato a novembre.

La valutazione psichiatrica, disposta dal Tribunale di Aosta, ha escluso la sussistenza di patologie mentali che possano inficiare la capacità dell’imputato, un uomo di cinquantotto anni originario di Caltanisetta, di partecipare attivamente al processo a suo carico.

Il dottor Francesco Cargioli, nominato consulente tecnico d’ufficio, ha espresso il suo parere in relazione alla capacità di intendere e volere dell’uomo, attualmente in stato di detenzione e accusato di reati gravissimi.

Il caso, che ha scosso la comunità di Cogne, risale al 2023 e coinvolge un uomo di sessantacinque anni, proprietario dell’abitazione dove l’imputato risiedeva.

Le accuse, che l’indagato ha sempre e categoricamente negato, riguardano atti di violenza sessuale nei confronti del suo padrone di casa.

La delicatezza della vicenda ha reso imprescindibile una perizia psichiatrica, al fine di accertare la piena capacità dell’imputato di comprendere le accuse mosse a suo carico e di collaborare con il processo.

La breve deposizione del perito Cargioli in aula, durata pochi minuti, ha fornito al giudice e alla pubblica accusa un elemento cruciale per la prosecuzione del procedimento.

L’esclusione di una compromissione psichiatrica rilevante, pur rappresentando un dato preliminare, non esclude la responsabilità dell’imputato, ma sottolinea la necessità di un’analisi approfondita delle dinamiche che hanno portato ai presunti fatti e della loro interpretazione.

La decisione del tribunale di rinviare il processo al 12 novembre offre tempo per ulteriori indagini, per l’eventuale acquisizione di documentazione clinica o testimonianze aggiuntive che possano contribuire a chiarire la situazione.

Il caso solleva interrogativi complessi sulla vulnerabilità delle relazioni interpersonali, sulla possibilità di abusi di potere, e sulla necessità di tutelare le vittime di violenza, garantendo al contempo il diritto alla difesa dell’accusato.

L’auspicio è che il processo possa fare luce sulla verità, con equità e nel rispetto dei principi fondamentali del diritto.

La delicatezza della vicenda impone un’attenzione particolare alla protezione della privacy delle persone coinvolte e alla garanzia di un giudizio imparziale.