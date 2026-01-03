Pila Ferma: Problemi Tecnici Chiudono la Funivia Pila-Couis

- Advertisement -

Un’inattesa interruzione operativa colpisce oggi il comprensorio sciistico di Pila, in Valle d’Aosta, con la temporanea chiusura dell’impianto Pila-Couis.

La Pila spa, gestore del complesso, ha annunciato la decisione, motivata da problematiche tecniche che richiedono un’accurata verifica e intervento sulla nuova funivia inaugurata da poco.

La sospensione interessa il tratto cruciale che collega Pila alla frazione della Stella, situata a 2.700 metri di altitudine, un punto strategico per l’accesso a numerose piste e panorami mozzafiato.

Questa chiusura, seppur temporanea, impatta significativamente sull’esperienza sciistica prevista per la giornata, richiedendo una riorganizzazione dei flussi e un adeguamento delle aspettative da parte degli appassionati.

Per agevolare la mobilità e garantire un minimo di collegamento tra le aree di parcheggio, la società ha predisposto un servizio navetta con capienza di nove posti, che assicura il trasferimento dal parcheggio Bouton d’Or a quello di Leissé.

Questa soluzione, sebbene limitata, mira a ridurre al minimo i disagi per gli sciatori, soprattutto per coloro che necessitano di raggiungere l’area di Leissé per accedere ad altri impianti o servizi.

In segno di cortesia e per compensare l’inconveniente causato dalla chiusura, la Pila spa ha deciso di applicare uno sconto del 20% sul prezzo dello skipass giornaliero, fissandolo a 47 euro.

Questa riduzione tariffaria rappresenta un gesto di riconoscimento nei confronti degli sciatori, con l’auspicio di un rapido ripristino delle normali operazioni e di una giornata di divertimento, nonostante l’interruzione.

L’evento solleva interrogativi sulla solidità e l’affidabilità degli impianti di nuova generazione, soprattutto in contesti alpini esposti a condizioni meteorologiche severe e a un utilizzo intensivo.

La Pila spa si impegna a fornire aggiornamenti costanti sulla situazione e a comunicare le tempistiche previste per il ripristino completo del servizio, ponendo la sicurezza e il benessere degli utenti come priorità assolute.

Si raccomanda agli sciatori di consultare il sito web ufficiale e i canali social della società per ricevere informazioni aggiornate in tempo reale e pianificare al meglio la propria giornata sulla neve.