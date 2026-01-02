Pila, interrotta la telecabina: guasto e ritardi sulla neve.

- Advertisement -

Un imprevisto, causato da una complessa anomalia tecnica, ha momentaneamente interrotto il servizio della nuova telecabina di Pila, rinomata stazione sciistica a cavallo tra la Valle d’Aosta e la Francia.

L’interruzione, verificatasi in tarda mattinata, ha coinvolto il tratto che collega la stazione di partenza a quella terminale, situata in prossimità del prestigioso comprensorio del Gran Paradiso e del versante del Crois.

L’incidente ha immediatamente attivato i protocolli di sicurezza, con l’implementazione immediata dei motori ausiliari che hanno permesso ai numerosi passeggeri a bordo delle cabine di discesa sicura nelle stazioni intermedie lungo il percorso.

Non si registrano feriti, ma l’evento ha generato un notevole disagio e un inevitabile ritardo per i numerosi sciatori e turisti che avevano previsto di godere delle piste innevate.

Il guasto, la cui natura precisa è al momento oggetto di approfondimento da parte dei tecnici specializzati, ha coinvolto elementi critici dell’impianto, sollevando interrogativi sulla complessità e la fragilità dei sistemi di trasporto a fune moderni.

La Leitner, rinomata azienda leader nella progettazione e realizzazione di teleferiche a livello globale, ha immediatamente inviato sul posto un team di ingegneri altamente qualificati per diagnosticare la causa primaria dell’anomalia e procedere alle necessarie riparazioni e alla verifica dell’integrità dell’intera infrastruttura.

L’episodio solleva, inoltre, questioni più ampie sulla resilienza degli impianti di trasporto a fune in un contesto di cambiamenti climatici sempre più marcati, con eventi meteorologici estremi che possono mettere a dura prova la stabilità delle infrastrutture e la sicurezza dei passeggeri.

La rapida risoluzione del problema e la successiva verifica approfondita dell’impianto saranno fondamentali per ripristinare la fiducia dei passeggeri e garantire la continuità del servizio, elemento cruciale per l’economia locale e per l’attrattività turistica della Valle d’A osta.