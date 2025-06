Prevenzione e Legalità: la Chiave per un’Economia Sicura

La sicurezza economica e sociale di una comunità si fonda su un pilastro imprescindibile: la prevenzione. Trascurare i segnali di allarme, minimizzare le potenziali vulnerabilità, equivale a spalancare le porte a dinamiche illecite che erodono il tessuto congiunturale e strutturale di un territorio. Questa affermazione, ribadita dal presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, al termine del convegno “Comunità vigili per un’economia libera e sana”, promossa dall’Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata, sottolinea un approccio proattivo e non reattivo nella gestione dei rischi.L’Osservatorio, come ha evidenziato Bertin, si è dedicato alla creazione di un sistema di supporto, un arsenale di conoscenze e strumenti, volto a disarmare l’impreparazione che spesso accompagna le emergenze. Non si tratta semplicemente di accumulare dati, ma di tradurli in consapevolezza, in una comprensione profonda dei meccanismi che favoriscono l’insorgenza di fenomeni criminali e corruttivi. La vera resilienza economica non deriva dalla forza bruta o dalla reazione tardiva, bensì dall’anticipazione dei rischi. L’informazione, in questo contesto, non è un mero bene di consumo, ma un investimento strategico. Permette di trasformare l’incertezza in fiducia, l’ansia in efficienza, la paura in proattività. Un’economia sana e libera è un’economia consapevole, in grado di identificare le minacce nascenti – che siano fenomeni di evasione fiscale, infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, speculazione edilizia abusiva, o fenomeni di riciclaggio di denaro – e di adottare misure preventive mirate.L’iniziativa dell’Osservatorio si inserisce in una visione più ampia, che vede la comunità intera come protagonista attivo nella tutela del proprio benessere collettivo. Non si tratta di delegare la sicurezza a istituzioni esterne, ma di sviluppare una cultura della responsabilità condivisa, in cui ogni cittadino si senta parte integrante di un sistema di difesa contro le illegalità. Promuovere l’educazione alla legalità, favorire la collaborazione tra forze dell’ordine, istituzioni e cittadini, sostenere le attività di monitoraggio e controllo del territorio: sono questi gli elementi chiave per costruire un futuro economico e sociale più sicuro e prospero. Il vero progresso è quello che si fonda sulla certezza del diritto e sulla trasparenza.