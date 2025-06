Riattivazione in Rete: un milione per reinserire 120 persone.

Il progetto “Riattivazione in Rete” rappresenta un’iniziativa strategica regionale volta a contrastare la marginalizzazione sociale ed economica attraverso un approccio integrato e partecipativo. Con un investimento complessivo superiore a un milione di euro – finanziato con fondi statali (900.000 euro) e cofinanziato dalla Regione (170.000 euro) – l’iniziativa coinvolge direttamente circa 120 individui in condizioni di vulnerabilità, disoccupazione e precarietà sociale.Il cuore del progetto risiede in un percorso di riqualificazione e reinserimento che combina opportunità di esperienza lavorativa pratica con interventi di supporto socioeducativo personalizzati. Circa 70 persone partecipano a tirocini formativi della durata di 32 settimane, estesi da febbraio a ottobre, mentre le restanti 55 beneficiano di percorsi di accompagnamento mirati, concepiti per affrontare le specifiche difficoltà individuali e promuovere lo sviluppo di competenze chiave. L’aspetto distintivo è l’integrazione tra i due canali: alcuni partecipanti si avvalgono contemporaneamente sia del tirocinio che del supporto socioeducativo, riconoscendo la necessità di un approccio olistico per affrontare le complesse sfide che li attendono.La realizzazione di “Riattivazione in Rete” è il risultato di una collaborazione sinergica tra diversi attori territoriali, un vero esempio di coprogettazione che vede il coinvolgimento attivo di enti del terzo settore (Arer, Celva, Caritas e Fondazione Comunitaria) e di 17 comuni che hanno aderito all’iniziativa. Questi enti locali non si limitano ad accogliere le squadre di lavoro, ma si assumono la responsabilità di creare un ambiente favorevole all’apprendimento e all’integrazione. Le attività pratiche si concentrano principalmente su interventi di manutenzione del territorio, lavori di giardinaggio e cura del verde, fornendo ai partecipanti un’esperienza diretta e valorizzante.Un elemento cruciale è il supporto costante offerto da tutor dedicati e dal personale comunale, che garantiscono un monitoraggio attento dei progressi individuali e un intervento tempestivo in caso di difficoltà. L’iniziativa si inserisce in un più ampio quadro di politica sociale regionale, come sottolineato dall’assessore Bertschy, che evidenzia l’importanza di fornire risposte concrete alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione. La visione politica alla base del progetto è quella di un’inclusione lavorativa come strumento essenziale per il recupero della dignità, l’affermazione dell’autonomia e la costruzione di un futuro più giusto e sostenibile per tutti. Il progetto “Riattivazione in Rete” non è solo un’azione di contrasto alla povertà, ma un investimento strategico nel capitale umano del territorio.