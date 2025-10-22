Rieleggibilità Giunta Valle d’Aosta: Parere legale apre la strada

Nella fase di transizione verso la XVII legislatura regionale, una questione interpretativa di notevole rilevanza giuridica e politica si pone al centro del dibattito istituzionale: la rieleggibilità dei membri uscenti della Giunta regionale, in specifico del Presidente e dell’Assessore allo sviluppo economico, formazione, lavoro, trasporti e mobilità sostenibile.

Il fulcro della controversia risiede nell’art.

3, comma 3, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 21, norma che disciplina i limiti alla cumulabilità di cariche all’interno della Giunta, e che presenta una formulazione ambigua, suscettibile di interpretazioni contrastanti.

La problematica è stata sottoposta all’attenzione di un parere *pro veritate, commissionato dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta, con l’obiettivo di fornire un’interpretazione autorevole e di orientare le decisioni che verranno assunte in merito alla composizione del nuovo Governo regionale.

La scelta di ricorrere a un esperto di diritto costituzionale, il professore ordinario Nicola Lupo dell’Università Luiss Guido Carli, riflette la complessità della questione e la necessità di una valutazione imparziale e tecnicamente rigorosa.

Il parere di Lupo si concentra sull’applicazione dell’eccezione abilitativa prevista dal secondo periodo del comma 3 dell’art.

3, interpretando in senso favorevole alla rieleggibilità dei due consiglieri neo-eletti, motivando tale conclusione sul presupposto che la durata del loro mandato precedente nella XV legislatura sia stata inferiore al limite di due anni, sei mesi e un giorno.

Tale interpretazione contrasta con pareri precedenti, già depositati dai due consiglieri, il professore Enrico Grosso e dal consigliere Chiara Minelli (Pcp), basati sull’interpretazione del professore Andrea Morrone, i quali sostengono una diversa interpretazione della norma, escludendo la rieleggibilità dei due membri uscenti per la loro quarta volta.

La divergenza interpretativa solleva interrogativi significativi rispetto alla coerenza e alla stabilità del diritto regionale, e pone in luce la necessità di una riflessione più ampia sulla formulazione e sull’applicazione delle norme che disciplinano i limiti alla cumulabilità di cariche all’interno delle istituzioni regionali.

L’esito di questa controversia interpretativa avrà un impatto rilevante sulla composizione del nuovo Governo regionale e sulla capacità delle istituzioni di affrontare le sfide che si presenteranno nella XVII legislatura.

La prima seduta del Consiglio regionale, programmata per il 28 ottobre, segnerà un momento cruciale per la risoluzione di questa complessa questione, auspicando una decisione che garantisca la legalità, la stabilità e l’efficienza del sistema istituzionale regionale.