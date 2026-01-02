Sanità Aosta: Rapporto Corte Conti tra progressi e criticità

- Advertisement -

La recente relazione della Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Valle d’Aosta, relativa alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l’esercizio finanziario 2024, dipinge un quadro complesso di progressi, criticità irrisolte e adattamenti necessari.

La deliberazione della Giunta Regionale del 4 agosto 2025, a cui fa riferimento il documento, segnala un iniziale abbattimento delle liste di attesa, sia nell’ambito chirurgico che per le prestazioni ambulatoriali.

Tuttavia, un’analisi più approfondita rivela una realtà sfumata, caratterizzata da dinamiche intricate che vanno oltre la semplice riduzione dei tempi di attesa.

Il miglioramento riscontrato nell’ambito chirurgico, ad esempio, è il risultato di una combinazione di fattori.

L’aumento del numero di interventi eseguiti ha contribuito, ma non è l’unico responsabile.

Un numero significativo di pazienti ha visto cancellati o rifiutati i propri interventi, un dato che solleva interrogativi sulla reale accessibilità alle cure e sulla soddisfazione delle necessità sanitarie della popolazione.

In ambito ambulatoriale, si osserva un incremento generalizzato delle prestazioni offerte, ma con disomogeneità tra le diverse specialità cliniche, suggerendo una potenziale inefficienza nella distribuzione delle risorse e nella pianificazione dell’offerta sanitaria.

Nonostante gli sforzi profusi dall’Azienda Sanitaria Locale, la relazione sottolinea come l’espansione dell’offerta di prestazioni ambulatoriali e chirurgiche nel corso del 2024 non sia stata sufficiente a raggiungere gli obiettivi quantitativi prefissati dalla Regione in termini di riduzione dei tempi di attesa.

Questa discrepanza evidenzia la difficoltà di tradurre le intenzioni programmatiche in risultati tangibili, forse a causa di vincoli strutturali, finanziari o di personale.

L’andamento della spesa del personale, con un incremento del 6,98% rispetto all’anno precedente e un valore complessivo di 141.965.164,00, rientra comunque nel tetto massimo stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale.

Tuttavia, la crescita della spesa del personale, pur contenuta, richiede un’attenta analisi per garantire l’efficienza nell’utilizzo delle risorse umane e l’ottimizzazione dei servizi offerti.

Un elemento cruciale della relazione riguarda le criticità emerse nel sistema di valutazione delle Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Il sistema, concepito per realtà sanitarie più estese, si è rivelato inadeguato a tenere conto delle specificità di una regione montana con una popolazione ridotta e dispersa.

Fortunatamente, la Corte dei Conti evidenzia che queste problematiche sono in fase di progressivo superamento, segno di un processo di adattamento e di revisione degli strumenti di valutazione.

Infine, la relazione analizza l’attività libero professionale intramuraria (ALPI), registrando un incremento significativo dei ricavi per l’Azienda Sanitaria Locale, quadruplicato rispetto al 2022.

Questo dato, pur positivo in termini economici, deve essere interpretato nel contesto dei vincoli normativi e garantendo che l’attività sia svolta nel rispetto delle regole e a beneficio della collettività.

L’incremento dell’ALPI potrebbe, infatti, indicare una crescente integrazione di professionisti esterni nel sistema sanitario regionale, con implicazioni per l’organizzazione del lavoro e la gestione delle risorse.