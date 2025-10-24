Sequestro preventivo in Valle d’Aosta: indagini su rifiuti e ex sindaco.

Un’azione cautelare di rilevanza ambientale ha coinvolto il comune di Sarre, in Valle d’Aosta, con il sequestro preventivo di un terreno di proprietà dell’ex sindaco e già consigliere regionale Diego Empereur.

L’intervento, eseguito dal Corpo Forestale valdostano su ordine della Procura di Aosta, getta luce su potenziali irregolarità legate alla gestione di rifiuti e alla loro rimozione da un’area ritenuta a rischio.

Le indagini, ancora in corso, si concentrano sull’identificazione precisa della natura dei materiali interrati nel sottosuolo.

L’obiettivo primario è stabilire se si tratti di rifiuti inerti, pericolosi, o di altro tipo, e valutare, conseguentemente, il grado di impatto potenziale sull’ambiente circostante.

Questo processo di identificazione è cruciale per determinare la corretta procedura di bonifica e le misure di mitigazione necessarie.

Oltre all’analisi della composizione dei rifiuti, l’attenzione degli investigatori è rivolta alla verifica della conformità delle operazioni di bonifica in atto.

Si intende accertare che le attività di rimozione siano condotte nel pieno rispetto della normativa vigente, inclusi i protocolli di sicurezza, le procedure di catalogazione e tracciabilità dei rifiuti, e le prescrizioni relative alla gestione delle acque contaminate.

Questo sequestro preventivo si inserisce in un contesto più ampio di crescente sensibilità verso le tematiche ambientali e un’applicazione più rigorosa delle leggi in materia di gestione dei rifiuti.

La Valle d’Aosta, regione caratterizzata da un ambiente fragile e prezioso, richiede un’attenzione particolare alla prevenzione di danni ambientali e alla tutela delle risorse naturali.

L’inchiesta solleva interrogativi non solo sulla specifica situazione di Sarre, ma anche sulla complessiva capacità di controllo e supervisione delle attività che possono avere un impatto significativo sull’ecosistema valdostano.

La correttezza delle procedure di bonifica non è solo una questione legale, ma un imperativo etico per garantire la salvaguardia del territorio per le generazioni future.

Le prossime fasi delle indagini saranno decisive per chiarire le responsabilità e definire le azioni correttive da intraprendere.