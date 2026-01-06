Smottamento nella Valle del Lys: Interrotta la SR44

- Advertisement -

La Valle del Lys, un’arteria vitale per le comunità alpine che la attraversano, versa oggi in condizioni di interruzione viaria.

La strada regionale numero 44, cruciale collegamento tra i borghi alpini, è stata resa impraticabile a partire dalla località Championd, situata nel territorio comunale di Issime, a seguito di un evento geologico di significativa entità verificatosi durante le ore notturne.

Il fenomeno, classificabile come smottamento e caratterizzato dal distacco di una massa rocciosa di notevoli proporzioni, ha completamente ostruito la carreggiata nel tratto che unisce Issime e Gaby, due centri abitati strettamente legati alla vita e all’economia della valle.

L’evento, verificatosi intorno all’una del mattino, ha immediatamente imposto la chiusura immediata della strada, una misura precauzionale imprescindibile per evitare rischi per la sicurezza pubblica.

La decisione di interrompere la circolazione non è stata presa a cuor leggero.

L’area colpita dallo smottamento presenta una notevole instabilità geologica, con il rischio concreto di ulteriori distacchi rocciosi e conseguenti pericoli per chiunque transitasse lungo la strada.

Le autorità competenti, dopo un’attenta valutazione della situazione, hanno pertanto ritenuto necessario isolare la zona e avviare procedure di messa in sicurezza.

L’evento ha generato una situazione di emergenza che ha comportato l’evacuazione precauzionale di una decina di residenti, le cui abitazioni si trovavano nelle immediate vicinanze del punto di frana.

Il gesto, seppur temporaneo, testimonia la priorità assoluta che viene data alla salvaguardia delle persone in queste circostanze.

La chiusura della SR44, oltre all’impatto diretto sulla mobilità delle persone, comporta delle ripercussioni significative sulle attività economiche e sociali della valle.

Il collegamento viario interrotto rappresenta una barriera che ostacola la circolazione di merci, l’accesso ai servizi essenziali e le relazioni tra i diversi centri abitati.

Le operazioni di rimozione del masso e di stabilizzazione del versante si preannunciano complesse e potenzialmente lunghe, richiedendo l’intervento di squadre specializzate e l’utilizzo di attrezzature adeguate.

Nel frattempo, si stanno valutando percorsi alternativi per garantire la continuità dei servizi e minimizzare i disagi per la popolazione, sebbene tali soluzioni siano spesso limitate e meno efficienti rispetto all’uso della strada principale.

La vicenda sottolinea, ancora una volta, la fragilità del territorio montano, esposto a rischi naturali sempre più intensi a causa dei cambiamenti climatici e dell’azione antropica.