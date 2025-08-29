Strada 28: Aperture parziali e fragilità del territorio valdostano

La complessa situazione relativa alla strada regionale 28, cruciale collegamento verso Bionaz e l’alta Valpelline, continua a richiedere un’attenta gestione e monitoraggio, a seguito degli eventi recenti.

La comunità locale, profondamente segnata dall’isolamento causato dalla colata detritica proveniente dal torrente Varère, attende con speranza le prossime aperture previste per consentire il transito.

La riapertura, seppur parziale e limitata nel tempo, è stata programmata in due finestre: la prima odierna, dalle 17:30 alle 19:00, e la successiva domani, dalle 7:00 alle 13:00.

Queste aperture rappresentano un’urgente necessità per garantire il rifornimento di beni essenziali, consentire gli spostamenti di persone e facilitare il lavoro dei soccorritori e degli operatori impegnati nelle operazioni di ripristino.

Il recente evento, purtroppo, non è un fatto isolato.

La fragilità del versante, già evidenziata dal precedente episodio di dissesto idrogeologico del 19 agosto, testimonia la crescente vulnerabilità del territorio valdostano di fronte a fenomeni meteorologici estremi.

La chiusura parziale della strada, protrattasi per otto giorni, aveva reso evidente la dipendenza logistica e comunicativa del comune di Bionaz e delle aree circostanti da questo asse viario strategico.

Le cause profonde di questa instabilità sono complesse e multifattoriali.

L’aumento della frequenza e dell’intensità delle precipitazioni, innescato dai cambiamenti climatici, interagisce con la morfologia del versante, la natura dei terreni e le preesistenti antropizzazioni.

La deforestazione storica, le pratiche agricole intensive e la costruzione di infrastrutture hanno alterato l’equilibrio naturale, rendendo il territorio più suscettibile a frane e colate detritiche.

Il ripristino completo della strada regionale 28 è un’opera complessa che richiede un approccio multidisciplinare.

Non si tratta solo di rimuovere i detriti e consolidare il versante, ma anche di implementare soluzioni strutturali a lungo termine per mitigare il rischio idrogeologico.

Questo include interventi di rinverdimento, sistemazione idraulica dei corsi d’acqua, monitoraggio continuo della stabilità dei versanti e, soprattutto, una pianificazione territoriale attenta alla sostenibilità ambientale e alla resilienza delle comunità locali.

La situazione attuale rappresenta un campanello d’allarme che sottolinea la necessità di una gestione proattiva del territorio, basata su una conoscenza approfondita dei processi naturali, una pianificazione territoriale responsabile e una forte collaborazione tra istituzioni, enti tecnici e comunità locali.

La strada regionale 28, simbolo di collegamento e vitalità per la Valpelline, dovrà tornare a rappresentare un percorso sicuro e sostenibile, in grado di garantire il futuro di un territorio fragile e prezioso.