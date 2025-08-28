Strada 28 bloccata: restrizioni alla circolazione dopo la colata detritica

La regionalmente cruciale strada 28, arteria vitale che collega la Valpelline a Bionaz, è nuovamente interessata da restrizioni alla circolazione a seguito di un evento di trasporto detritico innescato dal torrente Varère.

La colata, avvenuta questa mattina, ha temporaneamente isolato il comune di Bionaz, evidenziando la sua vulnerabilità a fenomeni naturali legati all’instabilità idrogeologica del territorio.

Le autorità competenti hanno programmato due finestre temporali per consentire il transito dei veicoli: la prima prevista tra le 17:30 e le 18:30 di oggi, la seconda dalle 7:00 alle 8:00 di domani.

Queste aperture mirano a minimizzare l’impatto sulle attività quotidiane dei residenti, garantendo al contempo un collegamento essenziale con i centri abitati limitrofi.

L’episodio odierno si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione, dato che la strada 28 aveva già subito un evento di dissesto idrogeologico il 19 agosto scorso, nel tratto di confine con Oyace.

Tale precedente evento aveva comportato una chiusura parziale della strada che è proseguita fino a ieri, testimoniando la fragilità del versante e la necessità di interventi strutturali mirati.

La ricorrenza di questi eventi solleva interrogativi complessi sulla gestione del rischio idrogeologico in alta Valpelline.

L’aumento delle precipitazioni intense, spesso legate ai cambiamenti climatici, aggrava la situazione, destabilizzando i versanti e aumentando il rischio di colate detritiche.

È imperativo che si approfondisca l’analisi dei fattori di rischio, che preveda studi geologici dettagliati e monitoraggio costante dei versanti.

Inoltre, è fondamentale valutare la possibilità di interventi di mitigazione del rischio, che includano la realizzazione di opere di consolidamento del terreno, la messa in sicurezza dei corsi d’acqua e la creazione di bacini di sedimentazione in grado di intercettare la colata di detriti.

La resilienza della comunità di Bionaz e della Valpelline dipende dalla capacità di implementare strategie di adattamento proattive e sostenibili, in grado di proteggere le infrastrutture, le abitazioni e, soprattutto, la sicurezza delle persone.

La comunicazione trasparente e tempestiva con la popolazione, fornendo informazioni precise sullo stato della strada e sulle misure di sicurezza da adottare, è altrettanto essenziale per gestire al meglio l’emergenza e prevenire ulteriori disagi.