Strada del Lys riapre: la Valle d’Aosta torna al suo ritmo

La Valle d’Aosta, flagellata da un evento geomorfologico di notevole impatto, si appresta a riaprire un tratto cruciale della sua rete viaria: la strada regionale numero 44 del Lys.

La decisione, comunicata dalla Protezione Civile regionale, giunge a seguito di un accurato sopralluogo tecnico, eseguito dopo lo smottamento che si è verificato durante la notte.

L’evento, caratterizzato da un crollo roccioso di entità considerevole, ha comportato il distacco di un volume stimato in circa 300 metri cubi, un chiaro esempio della fragilità del territorio alpino e della sua costante interazione con le forze naturali.

L’analisi preliminare ha evidenziato come la maggior parte del materiale detritico si sia arrestata nelle aree depresse lungo il percorso del versante, limitando i danni diretti.

Tuttavia, un blocco roccioso di circa 100 metri cubi ha superato questa barriera, impattando sulla strada di Gressoney.

L’urto ha causato lesioni al piano stradale e ha visto il masso arrestarsi in una zona prativa adiacente, fortunatamente evitando conseguenze più gravi per le abitazioni circostanti.

La particolarità della nicchia di distacco, descritta dalla Protezione Civile come “pulita”, suggerisce una potenziale stabilità del fronte roccioso rimanente, attenuando il rischio di ulteriori crolli imminenti.

La presenza di opere di mitigazione del rischio, già consolidate nel territorio, contribuisce ulteriormente a questa valutazione positiva e consente la riapertura della strada.

Parallelamente, i residenti precedentemente evacuati come misura precauzionale, potranno fare ritorno alle proprie abitazioni, sotto la supervisione delle autorità.

Tuttavia, la Protezione Civile sottolinea l’importanza di monitorare costantemente la situazione.

Ulteriori indagini geologiche e approfondimenti saranno condotti nei prossimi giorni, al fine di valutare la stabilità a lungo termine del versante e di identificare eventuali aree a rischio.

Questi studi potranno includere rilievi geofisici, analisi del suolo e modellazione dei processi di erosione, con l’obiettivo di implementare misure di prevenzione e gestione del rischio sempre più efficaci, garantendo la sicurezza della comunità e la preservazione di questo paesaggio alpino così prezioso.

L’episodio riafferma la necessità di una costante vigilanza e di una pianificazione territoriale che tenga conto delle dinamiche complesse che caratterizzano il territorio montano.