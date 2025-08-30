Strada riaperta: allarme idrogeologico in Valpelline

La comunicazione è ripristinata: la strada regionale 28, vitale arteria di collegamento con Bionaz e cuore dell’alta Valpelline, è stata nuovamente accessibile a tutti i mezzi e utenti, a partire dalle ore 13:00.

La decisione, accolta con sollievo dalla comunità locale, giunge a seguito di complesse operazioni di monitoraggio e rimozione dei detriti trasportati dal torrente Varère, evento che aveva precedentemente compromesso la viabilità.

Questo episodio, purtroppo, si inserisce in una serie di criticità idrogeologiche che hanno caratterizzato l’estate in corso, evidenziando la crescente vulnerabilità del territorio alpino.

Solo pochi giorni prima, il 19 agosto, un primo evento di dissesto, situato nel tratto di confine con il comune di Oyace, aveva già causato una parziale interruzione della strada, prolungatasi fino al 27 agosto.

Tale evento, sebbene meno impattante rispetto alla colata successiva, aveva comunque segnalato un campanello d’allarme.

La frequenza e l’intensità di questi fenomeni non sono casuali.

Sono il risultato di una combinazione di fattori che intersecano le dinamiche naturali con le pressioni antropiche.

Il cambiamento climatico, in particolare, sta accentuando l’instabilità dei versanti alpini.

L’aumento delle temperature provoca un accelerato scioglimento delle nevi e dei ghiacciai, alterando i regimi idrici dei torrenti e aumentando il rischio di piogge intense e improvvise, capaci di innescare frane e colate detritiche.

Parallelamente, le attività umane hanno contribuito a modificare il paesaggio montano, spesso in modo irreversibile.

La deforestazione, l’urbanizzazione selvaggia, le infrastrutture inadeguate e le pratiche agricole non sostenibili hanno destabilizzato gli ecosistemi naturali, riducendo la capacità del suolo di assorbire l’acqua e ancorare i detriti.

L’impermeabilizzazione del suolo, ad esempio, favorisce il ruscellamento superficiale e aumenta il rischio di inondazioni.

La riapertura della strada regionale 28 rappresenta un sollievo immediato per la comunità di Bionaz, ma sottolinea al contempo la necessità di un approccio più strategico e proattivo nella gestione del territorio alpino.

È cruciale investire in sistemi di monitoraggio avanzati, in opere di mitigazione del rischio idrogeologico e in interventi di riqualificazione paesaggistica che mirino a ripristinare la resilienza degli ecosistemi montani.

Inoltre, è indispensabile promuovere una cultura della prevenzione e della consapevolezza, che coinvolga attivamente i cittadini e le istituzioni, per ridurre la vulnerabilità del territorio e proteggere il futuro delle comunità alpine.

La fragilità del paesaggio alpino esige un impegno collettivo e una visione a lungo termine.