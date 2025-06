Superbonus 110%: Sequestrati 800.000 Euro in Valle d’Aosta

Nel quadro di un’indagine complessa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Aosta, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza ha disposto un decreto di sequestro preventivo di ingenti somme, superando gli 800.000 euro, legato ad una sofisticata filiera di frodi fiscali legate al Superbonus 110%. L’azione, che si inserisce in un’articolata attività investigativa, ha colpito la società “Opere edili sas” di Perloz, guidata da Igor Gamba, rappresentando la terza misura restrittiva patrimoniale disposta nel corso dell’ultimo anno, a testimonianza di una problematico strutturale che permea il settore.L’indagine, iniziata nel febbraio 2024, ha portato all’iscrizione dei registri indagati di nove persone fisiche e tre entità giuridiche, delineando una rete di relazioni e comportamenti illeciti che mirava a sottrarre risorse al patrimonio pubblico. Oltre a Gamba e alla società edile, figura tra gli indagati l’architetto Cristian Facchini, con studio ad Aosta, e il commercialista Michele Massimo Donato Monteleone, residente a Catania, già coinvolti nelle precedenti tranche investigative.Il modus operandi individuato dalle Fiamme Gialle si fondava sull’emissione di fatture per lavorazioni inesistenti o parzialmente realizzate, al fine di generare “crediti fiscali artificiosi” che venivano poi sfruttati per compensazioni indebite. Le indagini hanno preso di mira specifiche pratiche edilizie relative a condomini situati nei comuni di Saint-Vincent, Brusson e Challand-Saint-Victor, evidenziando un approccio sistematico nella commissione dei reati.Le accuse contestate spaziano dalla truffa ai danni di privati a reati più gravi come la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il riciclaggio di denaro, l’autoriciclaggio e le false asseverazioni. Alle persone fisiche sono inoltre imputate indebite compensazioni di crediti d’imposta, mentre le società rispondono di illeciti amministrativi derivanti dai reati di truffa e riciclaggio.Un elemento cruciale nell’organizzazione criminale è rappresentato dal ruolo dell’architetto Facchini, che, in qualità di responsabile delle pratiche edilizie, le asseverava e le trasmetteva attraverso il portale Enea, una piattaforma online per la gestione dei crediti d’imposta. Questa fase serviva a conferire una patina di legittimità formale alle operazioni fraudolente. Successivamente, il commercialista Monteleone, in qualità di esperto contabile, apponeva il “visto di conformità” sulla documentazione, facilitando l’inserimento dei crediti fiscali sui cassetti fiscali dei proprietari degli immobili. Questo meccanismo, combinato con la falsificazione dei documenti giustificativi, creava un sistema di frode complesso e difficile da individuare. L’indagine è ancora in corso e potrebbe portare a ulteriori sviluppi e all’identificazione di altri soggetti coinvolti in questa evasione fiscale di vasta portata.