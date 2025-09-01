Tar sospende l’esclusione della lista Pour Oyace: elezioni regolarmente avviate.

Il Tar della Valle d’Aosta ha sospeso la decisione della commissione elettorale circondariale di Aosta, ammettendo a partecipare alle prossime elezioni comunali del 28 settembre la lista unica “Pour Oyace”, guidata dalla sindaca uscente Stefania Clos.

La decisione, cruciale per il futuro amministrativo del comune di Oyace, giunge a seguito di ricorsi presentati sia dai candidati della lista, sia dai suoi sostenitori, che avevano contestato l’esclusione disposta per presunti vizi procedurali riscontrati nella documentazione presentata.

La vicenda, che si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione alla correttezza e alla trasparenza dei processi elettorali locali, solleva questioni di rilevanza giuridica e politica.

La commissione elettorale, nell’esercizio delle sue prerogative, aveva inizialmente ritenuto la lista ineleggibile, adducendo irregolarità nella presentazione dei documenti necessari per la convalida.

Questa decisione, se confermata, avrebbe comportato il commissariamento del comune, privandolo di un consiglio eletto e introducendo un’amministrazione straordinaria nominata dalla Prefettura.

Il ricorso al Tar rappresenta un atto di tutela dei diritti dei candidati e dei cittadini che hanno scelto di sostenere la lista “Pour Oyace”, garantendo la possibilità di esprimere la propria volontà attraverso il voto.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, valutando i documenti e le argomentazioni presentate, ha ritenuto necessario sospendere la decisione della commissione elettorale, evitando così l’intervento commissariale e salvaguardando il diritto all’autodeterminazione del comune.

L’udienza, svoltasi questa mattina, ha visto la discussione approfondita delle questioni procedurali sollevate, con l’obiettivo di chiarire se le presunte irregolarità riscontrate nella documentazione fossero sufficientemente gravi da giustificare l’esclusione della lista.

La decisione del Tar, sebbene provvisoria in attesa di eventuali ulteriori valutazioni, ha il pregio di garantire un processo elettorale più equo e democratico, preservando la possibilità per i cittadini di Oyace di scegliere liberamente i propri rappresentanti.

Si tratta di un caso emblematico che sottolinea l’importanza di un’attenta verifica dei requisiti formali nei processi elettorali, ma anche la necessità di bilanciare tali requisiti con il diritto fondamentale di partecipazione politica e l’interesse pubblico a garantire la continuità amministrativa dei comuni.

La vicenda apre un dibattito più ampio sulla responsabilità delle commissioni elettorali e sull’interpretazione delle norme che regolano le elezioni locali, con implicazioni potenziali per l’amministrazione della giustizia elettorale in tutta la regione.