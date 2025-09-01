TAR Valle d’Aosta: svolta nelle elezioni comunali, ricorsi accolti

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Valle d’Aosta ha segnato una svolta significativa nel panorama delle elezioni comunali imminenti, accogliendo tre ricorsi presentati da liste escluse dalla corsa per Valgrisenche, Gignod e Oyace.

Questa decisione, emessa dai giudici Giuseppina Adamo (presidente) e colleghi, non solo riapre le porte a candidati precedentemente esclusi, ma solleva interrogativi cruciali sulla corretta applicazione delle procedure elettorali e sull’impatto che queste decisioni avranno sulla legittimità del voto.

Il caso di Valgrisenche, al centro del primo ricorso accolto, rappresenta un esempio emblematico.

La lista ‘Unis on réussit’, guidata dall’esperienza amministrativa dell’ex sindaco Riccardo Moret, era stata inizialmente esclusa dalla Commissione Elettorale Circondariale di Aosta, a causa di formali irregolarità sollevate.

La decisione del TAR, tuttavia, ha confermato la sussistenza di vizi procedurali tali da invalidare l’esclusione, aprendo la strada alla sua reintegrazione nella competizione elettorale.

Il fatto che Valgrisenche non fosse a rischio commissariamento – grazie alla presenza di un’altra lista concorrente – ha permesso ai giudici di concentrarsi sulla valutazione intrinseca della correttezza del procedimento di esclusione, senza la necessità di intervenire per garantire la continuità amministrativa del comune.

La decisione del TAR non si limita a un mero atto di riammissione.

Essa implica una riflessione più ampia sul ruolo della Commissione Elettorale Circondariale e sui margini di interpretazione delle normative che regolano le candidature alle elezioni comunali.

L’accoglimento dei ricorsi di Gignod e Oyace, in parallelo a quello di Valgrisenche, rafforza ulteriormente questo quadro interpretativo, suggerendo che le motivazioni alla base delle esclusioni potrebbero presentare analogie o lacune simili.

Le implicazioni di questa vicenda si estendono oltre i singoli comuni coinvolti.

Essa evidenzia la complessità del processo elettorale, dove anche apparentemente marginali vizi formali possono inficiare la regolarità della competizione e sollevare dubbi sulla rappresentatività del voto popolare.

Il TAR, con la sua decisione, ha sancito il principio che la tutela del diritto di voto e il rispetto delle procedure elettorali rappresentano valori imprescindibili, che devono essere garantiti anche a fronte di contestazioni formali.

Il voto dei cittadini di Valgrisenche, Gignod e Oyace, ora, si svolgerà in un contesto segnato da questa importante pronuncia, che potrebbe aver modificato l’assetto della competizione elettorale e il modo in cui i candidati presenteranno le loro proposte ai cittadini.