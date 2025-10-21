Traffico interrotto al Piccolo San Bernardo: misure precauzionali per la neve.

A partire dalle ore 18:00, la Strada Statale 26 della Valle d’Aosta ha subito una temporanea interruzione del traffico.

Il provvedimento, disposto da Anas, interessa il tratto compreso tra il bivio per Les Suches, nel territorio comunale di Thuile, e il confine statale con la Francia, precisamente il Colle del Piccolo San Bernardo.

La decisione, lungi dall’essere una mera restrizione alla mobilità, si configura come una misura precauzionale di gestione del rischio, dettata da previsioni meteorologiche che indicano precipitazioni nevose di entità significativa sulle elevazioni stradali.

L’imminente afflusso di neve, data la sua capacità di compromettere la sicurezza della circolazione e di aumentare la vulnerabilità delle infrastrutture, ha reso necessaria questa temporanea chiusura.

Parallelamente, è opportuno sottolineare che il versante francese del passo alpino è già oggetto di restrizioni al traffico dal 22 settembre, a causa di interventi di manutenzione programmati da parte degli enti gestori della viabilità transfrontaliera.

Questa chiusura coordinata, seppur separata, testimonia l’importanza della cooperazione transnazionale nella gestione delle vie di comunicazione montane.

Per i viaggiatori desiderosi di raggiungere la Francia, sono state predisposte due alternative percorribili: il Traforo del Gran San Bernardo, che offre un collegamento diretto, e il Traforo del Frejus, quest’ultimo quale percorso sostitutivo in considerazione dell’attuale inaccessibilità del Traforo del Monte Bianco, a causa di interventi di manutenzione essenziali per la sua operatività futura.

La disponibilità di percorsi alternativi riflette un approccio proattivo volto a minimizzare l’impatto sulla mobilità internazionale.

Inoltre, Anas ha attivato un servizio di monitoraggio continuo e di intervento tempestivo sull’intera rete stradale di competenza nella regione Valle d’Aosta.

Questo servizio comprende lo sgombero neve e il trattamento del piano viabile mediante l’utilizzo di miscele saline, al fine di garantire condizioni di percorrenza ottimali, compatibilmente con le avverse condizioni meteorologiche.

L’attenzione alla viabilità si traduce in un impegno costante per la sicurezza e la fluidità del traffico, dimostrando la responsabilità dell’ente gestore nei confronti della collettività.

La temporanea chiusura del Colle è pertanto un elemento di un quadro più ampio di gestione strategica del territorio montano e della sua rete infrastrutturale.