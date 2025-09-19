Tragedia in Valle d’Aosta: Funerale per il piccolo Leonardo

La comunità di Saint-Pierre è addolorata e sgomenta.

Domani, alle ore dieci, la chiesa parrocchiale di Saint-Pierre accoglierà i fedeli per il funerale di Leonardo Cazzato, un bambino di soli tre mesi strappato alla vita in circostanze tragiche.

La cerimonia, carica di commozione e raccoglimento, sarà seguita dalla tumulazione delle ceneri presso il crematorio.

L’evento che ha sconvolto la Valle d’Aosta, e in particolare il piccolo borgo alpino, è frutto di una concatenazione di eventi che, in un attimo, hanno spezzato un futuro pieno di promesse.

Una ricostruzione preliminare, condotta dai carabinieri della locale stazione, ha delineato un quadro desolante: mercoledì pomeriggio, durante le operazioni di vendemmia, Leonardo è stato involontariamente travolto da un trattore in manovra.

Al volante del mezzo agricolo si trovava lo zio del bambino, che, procedendo a retromarcia, non ha percepito la presenza del passeggino.

L’incidente si è verificato all’interno dell’azienda agricola Di Barrò, un’attività di rilevanza locale, di proprietà della nonna paterna del piccolo, Elvira Rini, figura di spicco nella comunità e consorte del sindaco del paese, Andrea Barmaz.

La concomitanza di queste circostanze amplifica il dolore e la complessità emotiva che avvolge la famiglia e l’intera vallata.

L’autorità giudiziaria, in particolare la procura di Aosta, ha prontamente avviato un’indagine formale, aprendo un fascicolo per omicidio colposo.

Questa decisione riflette la necessità di accertare con la massima scrupolosità le dinamiche dell’incidente, valutando eventuali responsabilità e fattori concorsali che hanno portato alla perdita di una giovane vita.

Al di là delle procedure legali e delle ricostruzioni investigative, ciò che emerge è un profondo senso di perdita e di fragilità umana.

La comunità si stringe attorno alla famiglia Cazzato e Barmaz, offrendo sostegno e conforto in un momento di immenso dolore, interrogandosi sulle cause che hanno portato a una tragedia così inaspettata e irreparabile.

La vicenda solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza nelle aree rurali, sulla necessità di una maggiore attenzione durante le operazioni agricole e sulla protezione dei bambini in ambienti potenzialmente pericolosi.

Il lutto cittadino testimonia la condivisione del dolore e la volontà di non dimenticare Leonardo, un simbolo di innocenza e speranza spezzata troppo presto.