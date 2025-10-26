Tragedia in Valle d’Aosta: Intossicazione da Monossido, Due Morti

La comunità di La Thuile, Valle d’Aosta, è stata scossa da un tragico evento che ha portato al decesso di due persone, Giocondo Jacquemod, 84 anni, e la moglie Adelina Roulet, 81 anni.

La loro scomparsa, avvenuta in circostanze drammatiche nella frazione di Buic, è attribuibile a un’intossicazione da monossido di carbonio, un gas inodore e incolore, spesso definito “il killer silenzioso”.

La drammaticità della vicenda emerge dalla natura stessa del monossido di carbonio, prodotto dalla combustione incompleta di materiali organici, e dalla sua capacità di accumularsi in ambienti chiusi, superando rapidamente i livelli di tossicità.

In questo caso, l’origine della fuoriuscita è stata rintracciata in un malfunzionamento della caldaia, un apparecchio onnipresente nelle abitazioni alpine per contrastare il rigore dei climi montani.

L’ipotesi più accreditata, supportata dalle prime indagini condotte dai Carabinieri, unitamente ai rilievi del 118 e dei Vigili del Fuoco, suggerisce un distacco della canna fumaria dalla sua sede.

Questa anomalia strutturale ha compromesso il corretto smaltimento dei fumi di scarico, permettendo al monossido di carbonio di diffondersi all’interno dell’abitazione.

La natura isolata dell’abitazione, tipica delle zone montane, ha esacerbato il pericolo, limitando la ventilazione naturale e favorendo l’accumulo del gas.

Questo tragico episodio ripropone con urgenza la necessità di una maggiore attenzione alla manutenzione degli impianti di riscaldamento, in particolare nelle aree a rischio come le zone montane, dove le abitazioni sono spesso datate e soggette a condizioni ambientali estreme.

La verifica periodica delle canne fumarie, la pulizia dei sistemi di ventilazione e l’installazione di rilevatori di monossido di carbonio, dispositivi economici e facilmente installabili, possono rappresentare un investimento cruciale per la sicurezza delle persone e la prevenzione di ulteriori tragedie.

La vicenda, oltre al dolore per la perdita di due persone amate, solleva interrogativi importanti sulla sicurezza domestica, sull’importanza della prevenzione e sulla necessità di un impegno collettivo per garantire che simili eventi non si ripetano, preservando la vita e il benessere della comunità.

La memoria di Giocondo e Adelina resterà un monito costante sull’importanza della vigilanza e della prudenza.