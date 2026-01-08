Tragico incidente in Valtournenche: Snowboarder moldavo muore sotto il Cervino.

- Advertisement -

La maestosità del Monte Cervino, a guardia di una Valtournenche incastonata tra le vette, ha visto spegnersi una giovane vita.

Turculet Radu, snowboarder trentaquattrenne di origini moldave, è stato ritrovato senza vita in un impervio canalone, poco sotto Plan Maison, un luogo iconico per gli amanti della tavola e della montagna.

La tragedia, avvolta nella fredda oscurità della notte, ha scosso la comunità alpina e sollevato interrogativi sulla dinamica di un evento inatteso.

La preoccupazione della compagna, che non aveva ricevuto notizie del ritorno di Turculet alla chiusura degli impianti, ha innescato l’allarme.

La Centrale Unica del Soccorso Alpino, tempestata dalla chiamata, ha immediatamente attivato le procedure di ricerca.

Le condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da una persistente perturbazione che ne impediva l’utilizzo aereo, hanno imposto un intervento a terra, rendendo la ricerca ancora più complessa e delicata.

Una squadra di soccorritori, con l’esperienza e la preparazione proprie di chi opera in ambienti ostili, si è prontamente mobilitata.

Il ritrovamento del corpo, avvenuto in ore notturne, ha richiesto un’azione coordinata e cauta, per preservare l’integrità del luogo e raccogliere i primi indizi.

L’immagine del giovane snowboarder, immobile nella neve, contrasta drammaticamente con l’immagine di dinamismo e passione che lo contraddistingueva.

La Guardia di Finanza di Cervinia, con la sua competenza specifica in ambito montano, ha assunto le indagini per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi che hanno portato a questo tragico epilogo.

L’analisi del luogo dell’incidente, la valutazione delle condizioni del manto nevoso, l’esame delle attrezzature dello snowboarder e l’eventuale acquisizione di testimonianze potranno fare luce sulle cause della caduta e contribuire a chiarire se fattori ambientali, errori di valutazione o imprevisti siano stati determinanti.

Questo evento, purtroppo non isolato nelle aree montane, riaccende il dibattito sulla sicurezza in montagna, sull’importanza di una preparazione adeguata, sulla conoscenza dei propri limiti e sulla necessità di rispettare la potenza e l’imprevedibilità della natura.

La montagna, luogo di sport, avventura e bellezza, richiede sempre prudenza, rispetto e consapevolezza dei rischi.

La perdita di Turculet Radu rappresenta una profonda ferita per la sua famiglia, per la comunità moldava e per tutti coloro che amano la montagna.