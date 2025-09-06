Tragico incidente sull’A5: un morto e tre feriti

Un tragico evento ha scosso la circolazione sull’autostrada A5, in direzione Aosta, il pomeriggio di oggi.

Intorno alle 14:30, a pochi chilometri dal comune di Montjovet, un incidente mortale ha coinvolto un veicolo commerciale pesante e un’autovettura, lasciando una scia di dolore e ponendo interrogativi sulla sicurezza stradale.

Il bilancio iniziale è drammatico: un decesso e tre persone ferite, alcune delle quali versano in condizioni preoccupanti.

La vittima, passeggero dell’autovettura, non ha potuto fare altro che constatare la tragicità dell’evento, mentre il conducente dell’auto e due operai impiegati in lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale hanno necessitato di immediato soccorso medico.

I due operai, entrambi giovani, di ventuno e venticinque anni, residenti nella provincia di Salerno, sono stati trasportati d’urgenza presso l’ospedale di Aosta per le cure del caso.

Il veicolo commerciale, appartenente a una ditta specializzata in lavori di rifacimento della segnaletica stradale, era impegnato in attività di manutenzione quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con l’autovettura.

L’impatto, di forte intensità, ha richiesto l’intervento tempestivo di diverse squadre di soccorso.

Sul luogo della tragedia sono prontamente intervenute le forze dell’ordine, incaricate di gestire la viabilità e avviare le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Contemporaneamente, il personale del 118 ha provveduto a prestare le prime cure ai feriti e a organizzare il trasporto in ospedale.

I vigili del fuoco, con il gruppo taglio, hanno lavorato per rimuovere i detriti e liberare la carreggiata, facilitando le operazioni di soccorso e ripristino della circolazione.

La ricostruzione dell’accaduto è ora affidata alla polizia stradale, che analizzerà i rilievi effettuati, le testimonianze raccolte e, eventualmente, i dati provenienti dalla scatola nera del veicolo commerciale.

L’attenzione si concentrerà sull’individuazione delle cause responsabili dell’incidente, che potrebbero essere legate a fattori umani, condizioni ambientali, malfunzionamenti meccanici o una combinazione di questi elementi.

L’evento solleva, inevitabilmente, interrogativi cruciali sulla sicurezza stradale, in particolare in aree soggette a lavori di manutenzione, dove la presenza di veicoli lenti e segnaletica provvisoria può aumentare il rischio di incidenti.

Si rende necessario un’ulteriore riflessione sull’organizzazione del traffico in prossimità dei cantieri, sull’efficacia della segnaletica e sulla formazione degli operatori coinvolti, al fine di prevenire il ripetersi di simili tragedie.