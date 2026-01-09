Tramà: Immersione nell’arte contemporanea aosta.

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Tramà: un’immersione temporanea nell’arte contemporanea ad AostaIl festival *Tramà*, rinomato evento dedicato all’arte contemporanea, si reinventa ad Aosta, il 16 e 17 gennaio, adottando una formula inedita: un’esperienza “pop-up”.

Abbandonando la tradizionale durata estesa, l’edizione 2024 si presenta come un intervento mirato, un’immersione concentrata nel mondo creativo dell’artista piemontese Claudio Beorchia, e un’occasione per il pubblico di interagire in modo più diretto e intenso con l’arte.

La scelta di un formato “pop-up” non riflette una riduzione di ambizioni, bensì una deliberata strategia progettuale.

Si tratta di un approccio che esalta l’immediatezza, la focalizzazione e la partecipazione attiva, consentendo una fruizione più profonda e significativa delle opere.

L’evento, infatti, assume la forma di un intervento *site-specific*, un’installazione pensata per dialogare con le peculiarità architettoniche e culturali della chiesa di Santa Croce, spazio scelto per l’evento.

L’intervento di Beorchia, in particolare, non è un semplice allestimento, ma un’esplorazione sensoriale e concettuale che invita il visitatore a riflettere sul rapporto tra arte, spazio sacro e comunità.

L’artista, attraverso la manipolazione di materiali, forme e luci, crea un percorso emotivo che trascende la contemplazione estetica, stimolando la riflessione e l’interpretazione personale.

Questo approccio minimalista, volto a massimizzare l’impatto emotivo, riflette una volontà di superare le barriere tradizionali tra l’artista, l’opera e il pubblico.

Tramà pop up si configura, quindi, come un catalizzatore culturale, un momento di sintesi che anticipa e proietta verso un percorso artistico più ampio e strutturato.

L’evento si propone di rendere accessibile a un vasto pubblico l’arte contemporanea, smontando le percezioni di elitismo e di inaccessibilità che spesso la circondano.

L’ingresso libero è un ulteriore segnale di questa volontà di inclusione e di apertura verso la comunità.

L’inaugurazione è prevista per venerdì 16 gennaio alle ore 18:00.

La chiesa di Santa Croce sarà accessibile al pubblico sabato 17 gennaio dalle 10:00 alle 18:00, offrendo un’opportunità unica di approfondire l’esperienza artistica e di interagire con l’ambiente circostante.

L’evento, più che una mostra, è un invito a vivere l’arte in modo attivo e partecipativo.