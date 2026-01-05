Trasporto d’urgenza: infermieri protagonisti, un modello da seguire.

- Advertisement -

Il recente intervento di soccorso che ha trasferito una giovane donna, gravemente ustionata a seguito di un incendio a Crans-Montana, dall’ospedale di Losanna all’Ospedale Niguarda di Milano, incarna un caso emblematico dell’evoluzione del ruolo infermieristico nei contesti di emergenza e nella complessa logistica dei trasporti sanitari.

L’operazione, che ha visto la partecipazione dell’infermiera Martina Vitali, del primario di Rianimazione Fabio Sciutti e del medico rianimatore Nicola Di Francesco, provenienti dalla Valle d’Aosta, mette in luce la crescente necessità di integrare pienamente le competenze infermieristiche in scenari di urgenza ad alta intensità.

Questo episodio, lungi dall’essere un’eccezione, riflette un cambiamento strutturale in atto a livello regionale e nazionale.

In molte regioni italiane, e in un numero crescente di sistemi sanitari internazionali, l’infermiere non è più considerato un mero esecutore di direttive mediche, ma un membro attivo e responsabile dell’équipe di soccorso, in particolare negli elisoccorsi.

La sua presenza si rivela cruciale per la gestione continua del paziente critico, garantendo la stabilità fisiologica, la somministrazione di terapie salvavita e la raccolta di informazioni vitali per il team medico.

La capacità dell’infermiere di valutare rapidamente lo stato del paziente, di adattarsi a situazioni impreviste e di collaborare efficacemente con altri professionisti sanitari è un elemento imprescindibile per la riuscita di un trasporto sanitario complesso.

La sua preparazione specialistica, che comprende non solo le conoscenze teoriche ma anche le abilità pratiche e le capacità decisionali, permette di ottimizzare le risorse e di migliorare gli esiti clinici.

Nella Valle d’Aosta, dove l’integrazione sistematica dell’infermiere negli elisoccorsi non è ancora realtà, l’episodio di Crans-Montana offre un’opportunità significativa.

Paola Ascolese, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Aosta, sottolinea l’urgenza di avviare un confronto istituzionale approfondito per valutare l’implementazione di modelli organizzativi innovativi.

Questi modelli dovrebbero non solo riconoscere il valore intrinseco del contributo infermieristico, ma anche fornire la formazione specifica e il supporto necessario per consentire agli infermieri di operare al meglio delle loro capacità.

L’obiettivo finale non è semplicemente l’inserimento dell’infermiere negli elisoccorsi, ma la creazione di un sistema di emergenza-urgenza più resiliente, efficiente e, soprattutto, più sicuro per i cittadini.

Riconoscere e valorizzare il ruolo dell’infermiere significa investire nel futuro della sanità, garantendo una risposta tempestiva ed efficace di fronte alle emergenze, e contribuendo a migliorare la qualità della vita delle persone.

La situazione di Crans-Montana rappresenta un monito e un’opportunità per riflettere su come massimizzare l’efficacia del sistema sanitario, mettendo al centro le competenze e l’impegno dei professionisti che ogni giorno si dedicano alla cura dei pazienti.